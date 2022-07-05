Вчені розповіли, чому шкідливо спати з увімкненим світлом

Вплив світла на сон

Науковці з Центру циркадної медицини та медицини сну Північно-Західного університету ім. Файнберга в Чикаго розповіли, що чоловіки та жінки, які використовували нічники або залишали включеним телевізор у кімнаті, з більшою ймовірністю мали ожиріння, високий кров'яний тиск та діабет у порівнянні з людьми, які вимикали усе світло під час сну.

Вчені наголошують, що навіть невелика кількість світла вночі може бути шкідливою. Зокрема, вони наголошують, що з часом світло може викликати метаболічні та серцеві захворювання.

У дослідженні взяли участь люди у віці від 63 до 84 років, вони носили пристрої, які вимірюють кількість світла в їхніх спальнях протягом тижня. Виявилося, що менш як половина учасників спали протягом п'яти годин у повній темряві. Інші піддавалися впливу світла навіть у найтемніші п'ять годин доби.

Вчені заявили, що вони не знають, чи спонукають людей спати при світлі ожиріння, діабет і високий кров'яний тиск, або світло призводить до розвитку цих захворювань.

Також вони додали, що результати цієї роботи додаються до зростаючої кількості наукових даних, які показують важливість циркадного годинника організму та сну для загального стану здоров'я.

Як уникнути негативного впливу світла

Варто не вмикати світло, а просто поставити неяскравий нічник ближче до підлоги. Також дуже важливий колір світла. Бурштинове або червоне/помаранчеве світло менше стимулює мозок. Краще не використовувати біле або синє світло та тримайте його якомога далі від ліжка.

Також, якщо людина не може контролювати зовнішнє освітлення, то краще використовувати штори або надягнути маску для сну.