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Ученые открыли гигантскую комету, которая пришла с окраин Солнечной системы (фото)

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Вторник 29 июня 2021 22:32
Ученые открыли гигантскую комету, которая пришла с окраин Солнечной системы (фото) Фото: ученые обнаружили гигантскую комету (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Ученые в рамках проекта "Dark Energy Survey" обнаружили, возможно, самую большую комету. Она примерно в тысячу раз массивнее типичной кометы. По словам экспертов, комета пришла к нам из Облака Оорта и будет приближаться к Солнцу до 2031 года. После чего, пройдя перигелий, отправится обратно.

Об этом сообщает NoirLab.

Предполагается, что комету можно будет увидеть невооруженным глазом. Ее диаметр может составлять 100-200 километров. При этом данная комета не похожа на любую другую, которую видели раньше.

Ученые открыли гигантскую комету, которая пришла с окраин Солнечной системы (фото)

Ученые обнаружили гигантскую комету (фото: oirlab.edu)

Гигантскую комету обнаружили двое ученых из Университета Пенсильвании в США. Ее назвали кометой Бернардинелли-Бернштейна с обозначением C/2014 UN271.

Кометы - это ледяные тела, которые испаряются по мере приближения к теплу Солнца, образуя кому и хвосты. Впервые C/2014 UN271 обнаружили в 2014 году, но до 2018 года у нее было видно типичного хвоста кометы.

Напомним, в начале года над Землей пронесся и взорвался яркий метеор. При этом его сняли на видео автомобилисты, которые проезжали мимо по автостраде.

Мы также писали о том, что ученым с помощью телескопа Hubble удалось заснять уникальную планетарную туманность Abell 78, которая находится в созвездии Лебедя на расстоянии около 5 тысяч световых лет от нас.

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