Вчені відкрили гігантську комету, яка прийшла з околиць Сонячної системи (фото)

Вчені в рамках проєкту "Dark Energy Survey" виявили, можливо, найбільшу комету. Вона приблизно в тисячу разів масивніше типової комети. За словами експертів, комета прийшла до нас з Хмари Оорта і наближатиметься до Сонця до 2031 року. Після чого, пройшовши перигелій, відправиться назад.

Передбачається, що комету можна буде побачити неозброєним оком. Її діаметр може складати 100-200 кілометрів. При цьому дана комета не схожа на будь-яку іншу, яку бачили раніше.

Вчені виявили гігантську комету (фото: oirlab.edu)

Гігантську комету виявили двоє вчених з Університету Пенсільванії в США. Її назвали кометою Бернардінеллі-Бернштейна з позначенням C/2014 UN271.

Комети - це крижані тіла, які випаровуються з наближенням до тепла Сонця, утворюючи кому і хвости. Вперше C/2014 UN271 виявили у 2014 році, але до 2018 року у неї було видно типового хвоста комети.