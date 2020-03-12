Ученые нашли новую уникальную планету: удивились даже астрономы

Новая "горячая" экзопланета была выявлена во Вселенной. Небесное тело удалось обнаружить ученым из Университета Женевы, которые заявили об уникальности планеты. Все дело в том, что на ней идет дождь из расплавленного железа.

Европейская южная обсерватория сообщила, что планету назвали WASP-76b. Она находится на расстоянии 640 световых лет от Земли. На ней есть "дневная" и "ночная" сторона. Причем к своей звезде экзопланета (находящаяся вне Солнечной системы. - Ред.) всегда повернута только одной "дневной" стороной.

Температура на этой стороне достигает 3000 градусов по Цельсию. Из-за этого молекулы делятся на атомы, после чего железо с поверхности небесного тела начинает испаряться.

А вот температура на "ночной" стороне WASP-76b вдвое меньше - всего 1500 градусов. Из-за такой разницы на планете дуют сильные ветры. Потоки воздуха переносят испарившееся железо на холодную сторону, где оно остывает и выпадает на поверхность в виде дождя.

Ранее мы писали, что астрономы обнаружили в космосе необычный астероид, который стал небольшим спутником Земли - мини-Луной.

Также сообщалось, что ученым удалось выявить новую планету, на которой можно жить.