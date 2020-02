У Земли появился еще один спутник: что известно о мини-Луне

Астероид размером в автомобиль стал на время вторым спутником Земли

Астрономы обнаружили в космосе необычный астероид, который стал небольшим спутником Земли - мини-Луной. Небесный объект был внесен в каталог под обозначением 2020 CD3.

По словам астронома Kacпера Вежчоса, это открытие является очень важным, так как из миллиона известных астероидов это только второй, обнаруженный на орбите нашей планеты. Об этом ученый написал в своем Twitter.

"Вторую Луну" заметили с помощью телескопа Catalina Sky Survey, который расположен в Аризоне (США).

Астероид 2020 CD3 был захвачен гравитационным полем Земли около 3 лет назад, но его заметили только 15 февраля. Спустя десять дней Центр малых планет опубликовал подтверждение открытия.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

Видео: Ученые заметили мини-Луну в космосе - астероид стал новым спутником

Так, ученые описали объект как "временно захваченный" и назвали вероятной мини-Луной.

Ее диаметр составляет от 1,9 до 3,5 м (приблизительно как автомобиль), в предположении альбедо как у астероида С-типа, и может относиться к группе Амуров или Аполлонов. Он вращается вокруг планеты примерно за 47 дней и имеет широкую овальную орбиту.

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO