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У Земли появился еще один спутник: что известно о мини-Луне

STYLERНовости науки    27.02.2020 - 09:20
У Земли появился еще один спутник: что известно о мини-Луне
У Земли появилась мини-Луна (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Астероид размером в автомобиль стал на время вторым спутником Земли

Астрономы обнаружили в космосе необычный астероид, который стал небольшим спутником Земли - мини-Луной. Небесный объект был внесен в каталог под обозначением 2020 CD3.

По словам астронома Kacпера Вежчоса, это открытие является очень важным, так как из миллиона известных астероидов это только второй, обнаруженный на орбите нашей планеты. Об этом ученый написал в своем Twitter.

"Вторую Луну" заметили с помощью телескопа Catalina Sky Survey, который расположен в Аризоне (США).

Астероид 2020 CD3 был захвачен гравитационным полем Земли около 3 лет назад, но его заметили только 15 февраля. Спустя десять дней Центр малых планет опубликовал подтверждение открытия.

Видео: Ученые заметили мини-Луну в космосе - астероид стал новым спутником

Так, ученые описали объект как "временно захваченный" и назвали вероятной мини-Луной.

Ее диаметр составляет от 1,9 до 3,5 м (приблизительно как автомобиль), в предположении альбедо как у астероида С-типа, и может относиться к группе Амуров или Аполлонов. Он вращается вокруг планеты примерно за 47 дней и имеет широкую овальную орбиту.

У Земли появилась мини-Луна - астероид 2020 CD3 (Фото: twitter.com/WierzchosKacper)

Отметим, что с 2006 по 2007 годы у Земли уже был подобный спутник - околоназемный астероид 2006 RH120. Он совершил только несколько оборотов вокруг Земли, после чего был выброшен обратно в Солнечную систему.

Нынешний астероид 2020 CD3 вышел на геоцентрическую орбиту приблизительно 3 года назад. Ожидается, что в апреле он также сойдет с орбиты и отправится дальше путешествовать в космос.

Напомним, недавно при помощи искусственного интеллекта в NASA удалось обнаружить 11 астероидов, потенциально опасных для Земли.

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