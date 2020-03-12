Вчені знайшли нову унікальну планету: здивувалися навіть астрономи

Нова "гаряча" екзопланета була виявлена у Всесвіті. Небесне тіло вдалося виявити вченим з Університету Женеви, які заявили про унікальність планети. Вся справа в тому, що на ній йде дощ з розплавленого заліза.

Європейська південна обсерваторія повідомила, що планету назвали WASP-76b. Вона знаходиться на відстані 640 світлових років від Землі. На ній є "денний" та "нічний" бік. Причому до своєї зірки екзопланета (що знаходиться поза Сонячною системою. - Ред.) завжди повернена тільки однією "денною" стороною.

Температура на цій стороні досягає 3000 градусів за Цельсієм. Через це молекули діляться на атоми, після чого залізо з поверхні небесного тіла починає випаровуватися.

А ось температура на "нічному" боці WASP-76b вдвічі менше - всього 1500 градусів. Через таку різницю на планеті дмуть сильні вітри. Потоки повітря переносять залізо, що випарувалося, на холодну сторону, де воно охолоджується і випадає на поверхню у вигляді дощу.

Раніше ми писали, що астрономи виявили в космосі незвичайний астероїд, який став невеликим супутником Землі - міні-Місяцем.

Також повідомлялося, що вченим вдалося виявити нову планету, на якій можна жити.