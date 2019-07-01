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Азовское море атаковали морские блохи: отдыхающие в шоке (фото)

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 22:36
Азовское море атаковали морские блохи: отдыхающие в шоке (фото)
В Азовском море атакуют блохи (Коллаж РБК-Украина)

Отдыхающие жалуются, что блохи атакуют прямо в воде

Отдыхающие на Азовском море пожаловались, что в воде появились морские блохи. Они атакуют прямо в воде и больше всего от их укусов страдают дети. Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Семья из Мелитополя рассказала, что их маленький сын искупался в теплой воде и начал жаловаться, что его "покусали рыбы". Родители подошли к воде, чтобы проверить, но почувствовали, что к их телу прилипли какие-то водоросли. Уже на суше они увидели мелкое существо с двумя усиками. К вечеру у ребенка на теле появились укусы, похожие на укусы комара. А утром укусы превратились в красные пятна. Родители обратились за помощью к дерматологу и им рассказали, что это – морские блохи, и на них жалуются практически все отдыхающие не только в Мелитополе, но и в курортной Кирилловке.

Врач назначила ребенку лечение и посоветовала воздержаться от поездок на море. Она объяснила, что детский организм более остро реагирует на укусы морских блох и если у ребенка нежная кожа и склонность к аллергиям – то нужно запасаться антигистаминными препаратами.

 

Ребенка покусали морские блохи (Фото: ria-m.tv)

Специалисты объяснили, что нашествие морских блох связано с уменьшением популяции азовских бычков, которые ранее поедали этих насекомых.

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун дала рекомендации украинцам о том, что делать, когда укусила змея.

А также рассказывали о том, что в Киеве в этом году небывалая активность клещей.

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