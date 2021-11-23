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Ученые назвали зимний напиток, который может снизить риск сердечного приступа

Автор: Роман Мирончук

Тысячи людей попадают в больницы каждый год после сердечного приступа, многие из которых, к сожалению, умирают. Однако есть один напиток, который может помочь снизить риск сердечного приступа.

Об этом сообщает британское издание Express.

Ученые из отделения кардиологии, пульмонологии и сосудистой медицины Университета Дюссельдорфа в Германии заявили, что флаванол из зерен какао улучшает эндотелиальную функцию у пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска и заболеваниями.

Флаванолы какао - это биоактивные соединения, которые естественным образом содержатся в какао-бобах.

Эксперимент

Был проведен эксперимент, в ходе которого 100 здоровых людей в возрасте от 35 до 60 лет употребляли напиток, содержащий флаванолы какао, либо контрольный напиток без флаванолов.

Оба напитка употреблялись ежедневно в течение одного месяца, прежде чем были получены результаты.

Ученые регистрировали артериальную жесткость, липиды плазмы (т.е. холестерин) и артериальное давление.

Результаты

Выяснилось, что люди, которые употребляли напиток с флаванолом какао, имели меньшую жесткость артерий по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, у группы, которая употребляла напиток с флаванолом какао, были пониженные значения систолического и диастолического артериального давления.

В среднем в группе, употреблявшей какао, показания систолического артериального давления были ниже на 4,4 мм рт. ст. (миллиметра ртутного столба) по сравнению с контрольной группой.

Что касается показаний диастолического артериального давления, то было снижение на 3,9 мм рт. ст.

Кроме того, в группе, кто пил какао, был зафиксировано более низкий уровень холестерина.

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