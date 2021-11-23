Вчені назвали зимовий напій, який може знизити ризик серцевого нападу

Вчені з відділення кардіології, пульмонології та судинної медицини Університету Дюссельдорфа в Німеччині заявили, що флаванол із зерен какао покращує ендотеліальну функцію у пацієнтів з серцево-судинними факторами ризику і захворюваннями.

Флаваноли какао - це біоактивні сполуки, які природним чином містяться в какао-бобах.

Експеримент

Був проведений експеримент, в ході якого 100 здорових людей у віці від 35 до 60 років вживали напій, що містить флаваноли какао, або контрольний напій без флаванолів.

Обидва напої вживалися щодня протягом одного місяця, перш ніж були отримані результати.

Вчені реєстрували артеріальну жорсткість, ліпіди плазми (тобто холестерин) і артеріальний тиск.

Результат

З'ясувалося, що люди, які вживали напій з флаванолом какао, мали меншу жорсткість артерій порівняно з контрольною групою.

Крім того, у групи, яка вживала напій з флаванолом какао, були знижені значення систолічного і діастолічного артеріального тиску.

В середньому в групі, що вживала какао, показання систолічного артеріального тиску були нижче на 4,4 мм рт. ст. (міліметра ртутного стовпа) в порівнянні з контрольною групою.

Що стосується показань діастолічного артеріального тиску, то було зниження на 3,9 мм рт. ст.

Крім того, в групі, хто пив какао, був зафіксовано більш низький рівень холестерину.