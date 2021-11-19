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Врач опубликовал список "фуфломицинов", на которые украинцы спустили миллиарды гривен

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Пятница 19 ноября 2021 09:22
Врач опубликовал список "фуфломицинов", на которые украинцы спустили миллиарды гривен Врач назвал популярные в Украине "фуфломицины" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Лекарства без доказанной эффективности, то есть "фуфломицины" продолжают оставаться популярными среди украинцев. На такие препараты граждане потратили 14 миллиардов гривен за 2020 год.

Об этом сообщил медик Евгений Скрыпник на своей Facebook-странице.

Среди лекарств лидируют гомеопатические препараты, пищевые добавки. Цены на них в аптеках совсем недемократичные.

"В 2020 году украинцы потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, не предусмотренные современными стандартами лечения. Это препараты без доказанной или сомнительной эффективности, среди которых гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки", - сообщил медик.

Специалист предупреждает, что эти препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

Также не стоит забывать, что большинство растительных препаратов не имеют доказательной эффективности, не входят в стандарты оказания медицинской помощи, поскольку не имеют достаточной концентрации действующего вещества, стабильности содержания или самого действующего вещества и их комбинации не изучены с точки зрения безопасности и эффективности.

Список "фуфломицинов"

На первом месте стоит Канефрон Н, на втором Протефлазид, а на третьем Синупрет. Так же в списке лидеров Уролесан, валериана и даже настойка боярышника.

Отметим, что все эти препараты отпускаются без рецепта.

Врач опубликовал список &quot;фуфломицинов&quot;, на которые украинцы спустили миллиарды гривенСписок лекарств с недоказанной эффективностью, которые покупали украинцы (Скриншот)

Как мы ранее писали, врач рассказал о бесполезности популярного препарата в Украине.

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