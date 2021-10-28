Ученые назвали способы, которые помогут очистить легкие дома

Методы очищения легких будут полезны не только курильщикам, но и людям, которые регулярно дышат загрязненным воздухом, а также тем, у кого есть хронические заболевания, которые оказывают влияяние на дыхательную систему. Речь идет об астме, хронической обструктивной болезни легких и муковисцидозе.
Об этом сообщает Medical News Today.
Ингаляционная терапия
Паровые ингаляции водяным паром откроют дыхательные пути и помогут легким вывести слизь. Вдыхание водяного пара может принести быстрое облегчение и помочь людям легче дышать.
Контролируемый кашель
Кашель - это естественный способ избавления организма от токсинов, скопившихся в слизи. Контролируемый кашель разжижает избыток слизи в легких, направляя ее вверх по дыхательным путям.
Врачи рекомендуют людям с хронической обструктивной болезнью легких выполнять это упражнение, чтобы очистить легкие:
Слить слизь из легких
Постуральный дренаж предполагает лежание в разных положениях для удаления слизи из легких под действием силы тяжести. Эта практика может улучшить дыхание и помочь в лечении или профилактике легочных инфекций.
Техники постурального дренажа различаются в зависимости от положения:
1. На спине
2. На боку
3. На животе
Физические упражнения
Регулярные упражнения не только улучшат ваше физическое и психическое здоровье людей, но и снизят риск многих заболеваний, включая инсульт и сердечные заболевания.
Дело в том, что физические упражнения заставляют мышцы работать интенсивнее, и это увеличивает частоту дыхания, что приводит к большему притоку кислорода к мышцам.
Также в организме улучшается кровообращение, благодаря чему организм эффективнее удаляет излишка углекислого газа, который организм производит во время тренировок.
Зеленый чай
В зеленом чае много антиоксидантов, а они помогают уменьшить воспаление в легких. Эти соединения могут даже защитить легочную ткань от вредного воздействия вдыхания дыма.
Недавнее исследование, в котором приняли участие более 1000 взрослых в Корее, показало, что люди, которые выпивали не менее 2 чашек зеленого чая в день, имели лучшую функцию легких, чем те, кто не пил ничего.
Противовоспалительные продукты
Воспаление дыхательных путей может затруднить дыхание и вызвать ощущение тяжести. Употребление в пищу противовоспалительных продуктов может уменьшить воспаление и облегчить эти симптомы.
К продуктам, которые помогают бороться с воспалением, относятся:
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