Ученые назвали способы, которые помогут очистить легкие дома

Способы очистить легкие

Ингаляционная терапия

Паровые ингаляции водяным паром откроют дыхательные пути и помогут легким вывести слизь. Вдыхание водяного пара может принести быстрое облегчение и помочь людям легче дышать.

Контролируемый кашель

Кашель - это естественный способ избавления организма от токсинов, скопившихся в слизи. Контролируемый кашель разжижает избыток слизи в легких, направляя ее вверх по дыхательным путям.

Врачи рекомендуют людям с хронической обструктивной болезнью легких выполнять это упражнение, чтобы очистить легкие:

сядьте на стул, расслабьте плечи, поставив обе ноги на пол

сложите руки на животе

медленно вдохните через нос

медленно выдохните, наклоняясь вперед, упираясь руками в живот

кашляйте 2 или 3 раза на выдохе, держа рот приоткрытым

медленно вдохните через нос

отдохните и повторите при необходимости.

Слить слизь из легких

Постуральный дренаж предполагает лежание в разных положениях для удаления слизи из легких под действием силы тяжести. Эта практика может улучшить дыхание и помочь в лечении или профилактике легочных инфекций.

Техники постурального дренажа различаются в зависимости от положения:

1. На спине

Лягте на пол или на кровать.

Подложите подушки под бедра, чтобы грудь была ниже бедер.

Медленно вдохните через нос и выдохните через рот. Каждый выдох должен длиться вдвое дольше, чем вдох, что называется дыханием 1:2.

Продолжайте в течение нескольких минут.

2. На боку

Лягте на бок, положив голову на руку или подушку.

Подложите подушки под бедра.

Практикуйте дыхательную схему 1:2.

Продолжайте в течение нескольких минут.

Повторите с другой стороны.

3. На животе

Положите стопку подушек на пол.

Лягте животом на подушки. Не забывайте держать бедра выше груди.

Сложите руки под головой для поддержки.

Практикуйте дыхательную схему 1:2.

Продолжайте в течение нескольких минут.

Физические упражнения

Регулярные упражнения не только улучшат ваше физическое и психическое здоровье людей, но и снизят риск многих заболеваний, включая инсульт и сердечные заболевания.

Дело в том, что физические упражнения заставляют мышцы работать интенсивнее, и это увеличивает частоту дыхания, что приводит к большему притоку кислорода к мышцам.

Также в организме улучшается кровообращение, благодаря чему организм эффективнее удаляет излишка углекислого газа, который организм производит во время тренировок.

Зеленый чай

В зеленом чае много антиоксидантов, а они помогают уменьшить воспаление в легких. Эти соединения могут даже защитить легочную ткань от вредного воздействия вдыхания дыма.

Недавнее исследование, в котором приняли участие более 1000 взрослых в Корее, показало, что люди, которые выпивали не менее 2 чашек зеленого чая в день, имели лучшую функцию легких, чем те, кто не пил ничего.

Противовоспалительные продукты

Воспаление дыхательных путей может затруднить дыхание и вызвать ощущение тяжести. Употребление в пищу противовоспалительных продуктов может уменьшить воспаление и облегчить эти симптомы.

К продуктам, которые помогают бороться с воспалением, относятся: