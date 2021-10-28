Вчені назвали способи, які допоможуть очистити легені вдома

Методи очищення легенів будуть корисні не тільки курцям, але і людям, які регулярно дихають забрудненим повітрям, а також тим, у кого є хронічні захворювання, які впливають на дихальну систему. Йдеться про астму, хронічну обструктивну хворобу легень і муковісцидоз.
Про це повідомляє Medical News Today.
Інгаляційна терапія
Парові інгаляції водяною парою відкриють дихальні шляхи і допоможуть легким вивести слиз. Вдихання водяної пари може принести швидке полегшення і допомогти людям легше дихати.
Контрольований кашель
Кашель - це природний спосіб позбавлення організму від токсинів, що скупчилися в слизу. Контрольований кашель розріджує надлишок слизу в легенях, направляючи його вгору по дихальних шляхах.
Лікарі рекомендують людям з хронічною обструктивною хворобою легенів виконувати цю вправу, щоб очистити легені:
Злити слиз з легких
Постуральний дренаж передбачає лежання в різних положеннях для видалення слизу з легенів під дією сили тяжіння. Ця практика може поліпшити дихання і допомогти в лікуванні або профілактиці легеневих інфекцій.
Техніки постурального дренажу розрізняються в залежності від положення:
1. На спині
2. На боці
3. На животі
Фізичні вправи
Регулярні вправи не тільки поліпшать ваше фізичне і психічне здоров'я людей, але і знизять ризик багатьох захворювань, включаючи інсульт і серцеві захворювання.
Справа в тому, що фізичні вправи змушують м'язи працювати інтенсивніше, і це збільшує частоту дихання, що призводить до більшого припливу кисню до м'язів.
Також в організмі поліпшується кровообіг, завдяки чому організм ефективніше видаляє надлишку вуглекислого газу, який організм виробляє під час тренувань.
Зелений чай
У зеленому чаї багато антиоксидантів, а вони допомагають зменшити запалення в легенях. Ці сполуки можуть навіть захистити легеневу тканину від шкідливого впливу вдихання диму.
Недавнє дослідження, в якому взяли участь понад 1000 дорослих в Кореї, показало, що люди, які випивали не менше 2 чашок зеленого чаю в день, мали кращу функцію легенів, ніж ті, хто не пив нічого.
Протизапальні продукти
Запалення дихальних шляхів може утруднити дихання і викликати відчуття тяжкості. Вживання в їжу протизапальних продуктів може зменшити запалення і полегшити ці симптоми.
До продуктів, які допомагають боротися із запаленням, відносяться:
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