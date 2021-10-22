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Белое или красное? Специалисты назвали самое полезное вино

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Пятница 22 октября 2021 21:48
Белое или красное? Специалисты назвали самое полезное вино Фото: Какое вино полезнее - красное или белое (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Медики в различных исследованиях доказали, что умеренное употребление вина благоприятно влияет на организм. Один бокал этого напитка способен творить чудеса – повышать иммунитет, бороться с различными заболеваниями, укреплять сердце и увеличивать продолжительность жизни.

Споры о том, какое именно вино полезнее продолжаются. О том, что выяснили ученые в этом направлении, рассказали в материале Invino.

Во Франции исследование показало, что несмотря на большое количество жирной еды, жители страны показали очень низкий уровень заболеваний сердца. Оказалось, что у феномена есть ответ – всю жирную еду французы, запивают бокалом вина.

Технология производства красного вина сильно отличается. При обработке кожица винограда отдает в напиток все свои полезные свойства, и это дает вину такой насыщенный красный цвет. В красном вине намного больше антиоксидантов, чем в белом.

Белое вино делают из белых сортов винограда и кожицу перед производством отделяют.

Что удивительно, у виноградного сока полезные свойства намного скромнее, чем у вина. Но это не значит, что вино нужно употреблять в неограниченном количестве. Оно полезно также при анемии, так как в нем содержится много органичного железа, которое повышает гемоглобин. У белого вина таких полезных свойств нет.

Красное вино содержит полифенолы, ресвератол, флавоноиды и танины. В белом вине этих веществ либо нет, либо в очень небольшом количестве.

Еще один нюанс. Полезным будет то вино, в котором меньше всего сахара – сухое или полусладкое. Именно такой сорт вина будет содержать больше полезных свойств.

Оптимальная доза вина, по мнению американской кардиологической ассоциации – не более 120 мл в день.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки помогут вам оставаться здоровыми и увеличить продолжительность жизни.

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