Самые полезные овощи осенью: чем можно укрепить свой иммунитет

Осенью нужно укреплять свой иммунитет, чтобы организм мог бороться с различными простудными заболеваниями. Это можно делать с помощью комплекса витаминов, но лучше всего – с помощью полезных осенних овощей.

Как отмечают эксперты, осенью важно правильно питаться и соблюдать здоровый образ жизни. Для этого стоит отдавать предпочтение вареным и свежим продуктам. Для укрепления иммунитета стоит добавлять в пищу чеснок, перец и имбирь. В рационе обязательно должна быть рыба, мясо и молочные продукты.

От различных диет стоит отказаться, а вот физические упражнения должны быть обязательно. Они помогут поддержать форму и не дадут набрать лишние килограммы. Кофе, сладости и алкоголь стоит ограничить.

Какие продукты в рационе должны быть обязательно

Квашеная капуста. Желудок должен быть здоровым и это – залог здоровья во всем теле. Капуста помогает переваривать пищу, в ней много витаминов С и Р, железа, цинка, фтора и йода. Такую капусту называют настоящим кладезем витаминов в осенне-зимний период.

Мед. Медом стоит запастись осенью, чтобы хватило на всю зиму. Его используют для повышения иммунитета уже не одно столетие. Еще он способен снимать стресс, снижать риск развития простудных заболеваний, помогает при свертываемости крови и быстрому заживанию ран.

Грибы. Они невероятно полезны, так как это натуральный экологически чистый продукт. В них огромное количество витамина Д. Этот витамин отвечает за крепкий иммунитет.

Тыква и тыквенные семечки. Осенью тыква очень важна в рационе. В ней много витаминов и минералов, а тыквенные семечки имеют свойство снижать повышенное давление и борются с излишним холестерином.

Зеленый чай. Прекрасная альтернатива для утренней чашки кофе. В зеленом чае много антиоксидантов, он способен укрепить иммунитет, снижает риск попадания в организм вирусов и бактерий и помогает противостоять заболеваниям верхних дыхательных путей.