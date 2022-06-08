Ученые назвали продукты, которые повышают риск потери зрения: от чего отказаться

От проблем со зрением, особенно связанных с возрастными изменениями, никто не застрахован. Поэтому важно позаботиться о здоровье глаз.

Эксперты назвали семь продуктов, которые могут повлечь потерю зрения, сообщает Express.

По словам ученых, правильное питание поможет сохранить зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний глаз. Врачи рассказали, что чрезмерное употребление жирной пищи повышает риск развития прогрессирующей возрастной молекулярной деградации. Согласно результатам исследования, растительные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры наравне с линолевой кислотой негативно влияют на здоровье глаз. Как сохранить зрение Ученые рекомендуют исключить из рациона такие продукты, как маргарин, шоколад, торты, пирожные, печенье, чипсы, картофель фри, а также арахисовое масло. Кроме того, эксперты советуют употреблять рыбу и яйца. Все потому, что в них содержатся полезные вещества, которые снижают риск развития глаукомы. Также необходимо следовать следующим рекомендациям: Регулярно проходить осмотр у врача . Следует обращаться к специалисту минимум 1 раз в год, даже если жалобы отсутствуют. Многие нарушения зрения не имеют симптомов на начальных этапах развития;

. Следует обращаться к специалисту минимум 1 раз в год, даже если жалобы отсутствуют. Многие нарушения зрения не имеют симптомов на начальных этапах развития; Правильно питаться . Если есть больше моркови, то это не поможет восстановить утраченное зрение, ведь это работает только профилактически, потому что значительный дефицит витамина А приводит к ухудшению ночного зрения. Рекомендуется употреблять как можно больше фруктов и овощей, зелень (особенно шпинат), капусту, рыбу;

. Если есть больше моркови, то это не поможет восстановить утраченное зрение, ведь это работает только профилактически, потому что значительный дефицит витамина А приводит к ухудшению ночного зрения. Рекомендуется употреблять как можно больше фруктов и овощей, зелень (особенно шпинат), капусту, рыбу; Солнцезащитные очки. При выборе очков, нужно обращать внимание на качество оптической системы. На линзах должна быть маркировка, свидетельствующая об уровне защиты глаз от УФ-лучей;

При выборе очков, нужно обращать внимание на качество оптической системы. На линзах должна быть маркировка, свидетельствующая об уровне защиты глаз от УФ-лучей; Давать глазам отдохнуть. Глаза устают после длительной концентрации на чем-то, во время работы за компьютером. Для снятия напряжения глаз рекомендовано через каждые 20 минут работы смотреть вдаль в течение 20 секунд.