Вчені назвали продукти, які підвищують ризик втрати зору: від чого відмовитись

Від проблем із зором, особливо пов’язаних із віковими змінами, ніхто не застрахований. Тому важливо подбати про здоров’я очей.

Експерти назвали сім продуктів, які можуть спричинити втрату зору, повідомляє Express.

За словами вчених, правильне харчування допоможе зберегти зір та знизити ризик розвитку серйозних захворювань очей. Лікарі розповіли, що надмірне вживання жирної їжі підвищує ризик розвитку прогресуючої вікової молекулярної деградації. Згідно з результатами дослідження, рослинні, мононенасичені та поліненасичені жири нарівні з лінолевою кислотою негативно впливають на здоров’я очей. Як зберегти зір Вчені рекомендують виключити з раціону такі продукти, як маргарин, шоколад, торти, тістечка, печиво, чіпси, картоплю фрі, а також арахісове масло. Окрім того, експерти радять вживати рибу та яйця. Все тому, що в них містяться корисні речовини, які знижують ризик розвитку глаукоми. Також необхідно дотримуватись наступних рекомендацій: Регулярно проходити огляд у лікаря . Слід звертатися до спеціаліста мінімум 1 раз на рік, навіть якщо скарги відсутні. Чимало порушень зору не мають симптомів на початкових етапах розвитку;

. Слід звертатися до спеціаліста мінімум 1 раз на рік, навіть якщо скарги відсутні. Чимало порушень зору не мають симптомів на початкових етапах розвитку; Правильно харчуватися . Якщо їсти більше моркви, то це не допоможе відновити втрачений зір, адже це працює лише профілактично, бо значний дефіцит вітаміну А призводить до погіршення нічного зору. Рекомендовано вживати якомога більше фруктів та овочів, зелень (особливо шпинат), капусту, рибу;

. Якщо їсти більше моркви, то це не допоможе відновити втрачений зір, адже це працює лише профілактично, бо значний дефіцит вітаміну А призводить до погіршення нічного зору. Рекомендовано вживати якомога більше фруктів та овочів, зелень (особливо шпинат), капусту, рибу; Сонцезахисні окуляри. При виборі окулярів, потрібно звертати увагу на якість оптичної системи. На лінзах повинне бути маркування, що свідчить про рівень захисту очей від УФ-променів;

При виборі окулярів, потрібно звертати увагу на якість оптичної системи. На лінзах повинне бути маркування, що свідчить про рівень захисту очей від УФ-променів; Давати очам відпочити. Очі втомлюються після тривалої концентрації на чомусь, під час роботи за комп’ютером. Для зняття напруги очей рекомендовано через кожні 20 хвилин роботи дивитися вдалечінь протягом 20 секунд.