Ученые назвали признак в глазах, который сигнализирует о риске преждевременной смерти
Ученые выяснили, что некоторые визуальные признаки в сетчатке - ткань, расположенная в задней части глаза - могут дать представление о здоровье человека и показать, есть ли риск преждевременной смерти.
Новое исследование опубликовано в Британском журнале офтальмологии.
Открытие ученых из Китая и Австралии означает, что становится возможным по определенным маркерам в газах предсказать, кто рискует умереть в течение десяти лет, прежде чем появятся явные признаки плохого состояния здоровья.
Исследователи рассказали, что повреждение нервов и кровеносных сосудов сетчатки глаза может быть ранним признаком заболевания.
Ученые назвали это "возрастным разрывом сетчатки". Свою теорию специалисты проверили на 19 200 взрослых британцев в возрасте от 40 до 69 лет.
Возраст сетчатки как биомаркер старения
Те, у кого была самая большая разница в возрасте сетчатки в 10 лет, имели на 67% больше шансов умереть за 11-летний период исследования.
С помощью компьютера получилось точно предсказать хронологический возраст участника после обследования сетчатки. Затем возрастной разрыв сетчатки и его связь со смертью оценивали у около 36 тысяч добровольцев в течение 11 лет. За это время умерло 5% людей (1871 человек), чаще всего от рака.
"Эти результаты показывают, что возраст сетчатки может быть клинически значимым биомаркером старения", - пишут авторы исследования.
Отмечается, что сетчатка предлагает "уникальное доступное "окно" для оценки" основных патологических процессов системных сосудистых и неврологических заболеваний, связанных с повышенным риском смертности.
"Эта гипотеза подтверждается предыдущими исследованиями, в которых предполагалось, что визуализация сетчатки содержит информацию о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваниях почек и системных биомаркерах", - говорят ученые.
Так, уже известно, что такие факторы, как высокое кровяное давление, диабет, курение и неправильное питание, связаны с заболеваниями глаз, такими как дегенерация желтого пятна.
Исследование показало, что умершие, скорее всего, были "быстро стареющими", то есть их сетчатка выглядела старше своего настоящего возраста, пишет The Sun.
О чем может рассказать плохое состояние сетчатки
- если сетчатка человека на 1 год старше фактического возраста, риск смерти от любой причины в следующие 11 лет возрастал на 2%;
- риск смерти от конкретной причины, кроме сердечно-сосудистых заболеваний или рака, увеличивался на 3%;
- большая разница в возрасте сетчатки в годах была в значительной степени связана с более высоким риском смерти от 49 до 67%, кроме сердечно-сосудистых заболеваний или рака.
Исследование было ретроспективным, то есть его участники уже умерли.
Новые результаты "добавляют веса гипотезе" о том, что сетчатка играет важную роль в процессе старения и чувствительна к кумулятивным повреждениям старения, которые увеличивают риск смертности, заявила команда исследователей.
Критика нового исследования
Клинический представитель Американской академии офтальмологии доктор Сунир Гарг, который не участвовал в исследовании клиницистов, заявил CNN, что в настоящее время нет средств для точного определения возраста сетчатки человека.
Профессор офтальмологии больницы Уиллс в Филадельфии высказался о необходимости выполнить более крупные наборы данных по более разнообразным популяциям.
"Но это исследование подчеркивает, что простые неинвазивные проверки зрения могут помочь нам информировать пациентов об их общем состоянии здоровья", - добавил доктор Гарг.
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