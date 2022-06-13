Ученые назвали продукты, которые мешают достичь долголетия: откажитесь от них

Ученый Дэн Бюттнер пришел к выводу, что долгожители не едят или употребляют в очень ограниченном количестве некоторые продукты.

Фастфуд

Продукты, принадлежащие фастфуд-кухне, мешают достичь долголетия. Все потому, что они жареные, насыщенные калориями, жиром или трансжирами, усилителями вкуса блюда.

Следствием постоянного поедания такой пищи может стать повышенное давление и высокий холестерин в крови, а также лишний вес, с которым тесно связаны болезни сердца и рак.

Продукты с добавленным сахаром

Обработанные продукты, содержащие добавленный сахар и высокую концентрацию углеводов, способствуют ожирению и болезням, которые мешают достичь долголетия (например, диабета).

Ученые советуют употреблять сахар объемом, не превышающим 28 граммов в день.

Переработанное мясо

Продукты из него содержат в большом количестве соль и консерванты. Регулярное поедание может стать причиной того, что появится ишемическая болезнь сердца, которая является предшественником инфаркта.

Газированные напитки

Долгожители не пьют в повседневной жизни газированные напитки.

Регулярное употребление сладких газированных напитков может вызвать риск развития заболеваний сердца, диабета второго типа, ожирения, заметно сокращающих продолжительность жизни.