Вчені назвали продукти, які заважають досягти довголіття: відмовтесь від них

Вчений Ден Бюттнер дійшов висновку, що довгожителі не їдять або вживають у дуже обмеженій кількості деякі продукти.

Фастфуд

Продукти, що належать до фастфуд-кухні, заважають досягти довголіття. Все тому, що вони смажені, насичені калоріями, жиром або трансжирами, підсилювачами смаку страви.

Наслідком постійного поїдання такої їжі може стати підвищений тиск та високий холестерин у крові, а також зайва вага, з якою тісно пов’язані хвороби серця та рак.

Продукти із доданим цукром

Оброблені продукти, що містять доданий цукор і високу концентрацію вуглеводів, теж сприяють ожирінню і хворобам, що заважають досягти довголіття (наприклад, діабету).

Вчені радять вживати цукор обсягом, що не перевищує 28 грамів на день.

Перероблене м’ясо

Продукти з нього містять у великій кількості сіль та консерванти. Регулярне поїдання може стати причиною того, що з’явиться ішемічна хвороба серця, яка є попередником інфаркту.

Газовані напої

Довгожителі не п’ють у повсякденному житті газовані напої.

Регулярне вживання солодких газованих напоїв може викликати ризик розвитку захворювань серця, діабету другого типу, ожиріння, що помітно скорочують тривалість життя.