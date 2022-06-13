RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчені назвали продукти, які заважають досягти довголіття: відмовтесь від них

Які заважають довго жити (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та з'ясували, що люди-довгожителі зазвичай не вживають деякі продукти. Зокрема, шкідливі продукти можуть викликати небезпечні хвороби і тим самим скоротити життя.

Від якої їжі варто відмовитись, повідомляє Goop.

Вчений Ден Бюттнер дійшов висновку, що довгожителі не їдять або вживають у дуже обмеженій кількості деякі продукти.

Фастфуд

Продукти, що належать до фастфуд-кухні, заважають досягти довголіття. Все тому, що вони смажені, насичені калоріями, жиром або трансжирами, підсилювачами смаку страви.

Наслідком постійного поїдання такої їжі може стати підвищений тиск та високий холестерин у крові, а також зайва вага, з якою тісно пов’язані хвороби серця та рак.

Продукти із доданим цукром

Оброблені продукти, що містять доданий цукор і високу концентрацію вуглеводів, теж сприяють ожирінню і хворобам, що заважають досягти довголіття (наприклад, діабету).

Вчені радять вживати цукор обсягом, що не перевищує 28 грамів на день.

Перероблене м’ясо

Продукти з нього містять у великій кількості сіль та консерванти. Регулярне поїдання може стати причиною того, що з’явиться ішемічна хвороба серця, яка є попередником інфаркту.

Газовані напої

Довгожителі не п’ють у повсякденному житті газовані напої.

Регулярне вживання солодких газованих напоїв може викликати ризик розвитку захворювань серця, діабету другого типу, ожиріння, що помітно скорочують тривалість життя.

Раніше вчені назвали фрукт, який є секретом довгожителів.

Також лікарі назвали корисний горіх, який продовжить життя.

Окрім того, яка звичка на сніданок продовжить ваше життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
продуктыеда