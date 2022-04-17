Врачи назвали этот орех секретом долгожителей
Врач рассказала про исследования ученых на тему самых питательных продуктов в мире. Они пришли к выводу, что это особенный орех, который часто добавляют в выпечку.
Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Речь идет о миндальном орехе. Он возглавил топ самых питательных продуктов в мире после анализа и изучения 1000 продуктов.
Миндаль набрал 97 баллов, возглавив список 1000 продуктов как самый питательный продукт в мире.
По некоторым данным, жители Гималаев часто едят миндаль, а средняя продолжительность их жизни составляет от 90 до 100 лет.
Первая десятка лучших продуктов выглядит так:
- миндаль,
- черимойя (фрукт),
- морской окунь,
- камбала,
- семена чиа,
- семена тыквы,
- мангольд (зелень, похожая на шпинат),
- свиной жир,
- зелень свеклы,
- снеппер (вид морского окуня).
Чем же так полезен миндаль
Миндаль чрезвычайно питателен, в 100 граммах миндаля содержится 25 граммов белка, 27 граммов жира и 14 граммов углеводов.
Кроме того, миндаль также содержит:
- витамин B1,
- витамин B2,
- витамин E,
- витамин B5,
- витамин C,
- минералы, такие как калий, натрий, кальций, железо, марганец, цинк, медь и фосфор.
Большинство жиров в миндале представляют собой ненасыщенные жирные кислоты, которые могут защитить здоровье сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.
Миндаль является отличным источником витамина Е, в 100 граммах миндаля содержится около 25 мг витамина Е.
Витамин Е является одним из природных антиоксидантов, который нейтрализует вредные свободные радикалы и замедляет процесс старения человеческого организма.
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