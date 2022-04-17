Врачи назвали этот орех секретом долгожителей

Врач рассказала про исследования ученых на тему самых питательных продуктов в мире. Они пришли к выводу, что это особенный орех, который часто добавляют в выпечку.

Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora .

Речь идет о миндальном орехе. Он возглавил топ самых питательных продуктов в мире после анализа и изучения 1000 продуктов.

Миндаль набрал 97 баллов, возглавив список 1000 продуктов как самый питательный продукт в мире.

По некоторым данным, жители Гималаев часто едят миндаль, а средняя продолжительность их жизни составляет от 90 до 100 лет.

Первая десятка лучших продуктов выглядит так:

миндаль,

черимойя (фрукт),

морской окунь,

камбала,

семена чиа,

семена тыквы,

мангольд (зелень, похожая на шпинат),

свиной жир,

зелень свеклы,

снеппер (вид морского окуня).

Чем же так полезен миндаль

Миндаль чрезвычайно питателен, в 100 граммах миндаля содержится 25 граммов белка, 27 граммов жира и 14 граммов углеводов.

Кроме того, миндаль также содержит:

витамин B1,

витамин B2,

витамин E,

витамин B5,

витамин C,

минералы, такие как калий, натрий, кальций, железо, марганец, цинк, медь и фосфор.

Большинство жиров в миндале представляют собой ненасыщенные жирные кислоты, которые могут защитить здоровье сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Миндаль является отличным источником витамина Е, в 100 граммах миндаля содержится около 25 мг витамина Е.