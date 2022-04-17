ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врачи назвали этот орех секретом долгожителей

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 21:19
Врачи назвали этот орех секретом долгожителей Фото: Врачи назвали этот орех секретом долгожителей (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала про исследования ученых на тему самых питательных продуктов в мире. Они пришли к выводу, что это особенный орех, который часто добавляют в выпечку.

Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Речь идет о миндальном орехе. Он возглавил топ самых питательных продуктов в мире после анализа и изучения 1000 продуктов.

Миндаль набрал 97 баллов, возглавив список 1000 продуктов как самый питательный продукт в мире.

По некоторым данным, жители Гималаев часто едят миндаль, а средняя продолжительность их жизни составляет от 90 до 100 лет.

Первая десятка лучших продуктов выглядит так:

  • миндаль,
  • черимойя (фрукт),
  • морской окунь,
  • камбала,
  • семена чиа,
  • семена тыквы,
  • мангольд (зелень, похожая на шпинат),
  • свиной жир,
  • зелень свеклы,
  • снеппер (вид морского окуня).

Чем же так полезен миндаль

Миндаль чрезвычайно питателен, в 100 граммах миндаля содержится 25 граммов белка, 27 граммов жира и 14 граммов углеводов.

Кроме того, миндаль также содержит:

  • витамин B1,
  • витамин B2,
  • витамин E,
  • витамин B5,
  • витамин C,
  • минералы, такие как калий, натрий, кальций, железо, марганец, цинк, медь и фосфор.

Большинство жиров в миндале представляют собой ненасыщенные жирные кислоты, которые могут защитить здоровье сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Миндаль является отличным источником витамина Е, в 100 граммах миндаля содержится около 25 мг витамина Е.

Витамин Е является одним из природных антиоксидантов, который нейтрализует вредные свободные радикалы и замедляет процесс старения человеческого организма.

Ранее мы писали про специю, которую считают секретом долгожителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку