Лучшая привычка на завтрак, которая продлит вашу жизнь

Завтрак - основной прием пищи, который может задать вам настроение на целый день. Представьте, если утром вы съели что-то не то, и ваш желудок взбунтовался? А вот правильная еда обеспечит вас энергией, которой точно хватит до самого обеда.

Как правильно завтракать и почему этот прием пищи нельзя пропускать - читайте ниже в нашем материале.

Как пишет EatThis, полный пропуск завтрака является одним из худших способов начать свой день, когда дело касается вашего здоровья.

Установлено, что пропуск этого утреннего приема пищи замедляет метаболизм, приводит к увеличению веса, негативно влияет на вашу иммунную систему и даже приводит к повышению уровня стресса.

Поэтому не стоит заменять полноценный завтрак чашкой кофе или вообще его пропускать.

Какая же лучшая привычка для завтрака?

Завтрак - должен вместить как можно больше питательных веществ, насколько это возможно. Именно таких правил придерживается большинство опрошенных долгожителей - жителей "голубых зон" - регионов, в которых гораздо большее количество людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока.

Так, одной из основных ценностей, общих для долгожителей "голубых зон", является практика есть самую большую еду утром, а самую маленькую - днем и вечером.

Обычно долгожители едят много цельного зерна, овощей, фруктов и бобов, что дает им заряд белка, клетчатки и антиоксидантов в утренние часы.

Что на завтрак едят долгожители

В мире насчитывается (официально) шесть "голубых зон".

Как говорят исследователи жители острова Окинава (Япония) на завтрак любят суп мисо, натто и морские водоросли. Мисо и натто - виды ферментированных соевых продуктов.

В провинции Ольястра (Сардиния, Италия) часто завтракают простой едой. Это х леб, помидоры и оливковое масло.

Жители провинции Лома-Линда (Калифорния, США) на завтрак любят есть овсянку с орехами, свежими ягодами и кленовым сиропом.

На острове Икария (Греция) утром едят яйца, хлеб на закваске с оливковым маслом или же йогурт, мед, фрукты и орехи.

А жители полуострова Никоя (Коста-Рика) предпочитают смесь бобов и риса, которые обычно подают с кукурузными лепешками и кофе.