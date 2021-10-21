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Ученые назвали лучшую рыбу для снижения воспаления в организме

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Четверг 21 октября 2021 07:02
Ученые назвали лучшую рыбу для снижения воспаления в организме Фото: названа лучшая рыба для снижения воспаления в организме (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Воспаление - интересный процесс в организме. С одной стороны, оно помогает с болезнями и предотвращает инфекции, а с другой, если станет хроническим, то это уже представляет собой проблему и может привести к серьезным заболеваниям.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Виновниками риска хронического воспаления, являются выпечка, фаст-фуд и продукты с добавлением сахара. Но существуют также продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Один из самых полезных продуктов для борьбы с воспалениями - жирная рыба, и лучшей этом плане является скумбрия.

Что такое жирные кислоты омега-3

Известно, что жирные кислоты омега-3 снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогают снизить уровень холестерина и бороться с воспалениями. Двумя наиболее важными омега-3 для здоровья являются эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA), обе из которых содержатся в рыбе.

Жирная рыба, такая как скумбрия, является лучшим диетическим источником омега-3 жирных кислот.

По данным International Journal of Molecular Sciences, скумбрия имеет самое высокое содержание омега-3 жирных кислот среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 грамма омега-3 жира в 100 граммах.

Лосось, сардины, сельдь и форель тоже содержат высокие уровни омега-3, примерно 1-3,5 грамма на порцию.

Также омега-3 содержимся в более нежирной рыбе, такой как треска и морской окунь, но их количество намного меньше, примерно 0,1-0,3 грамма на порцию.

Напомним, ученые назвали чаи, которые помогут с воспалением, поскольку они имеют невероятные свойства.

Ранее эксперты назвали самые полезные орехи, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с диабетом.

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