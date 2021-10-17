Какие орехи самые полезные: укрепляют иммунитет и помогают бороться с диабетом
Осень считается сезоном орехов и именно сейчас нужно налегать на них, чтобы запастись витаминами и полезными веществами для укрепления иммунитета. Видов орехов очень много и все они полезные, но ученые назвали, какие для организма дадут самую большую защиту.
Об этом сообщили специалисты портала Eatthis.
Орехи можно употреблять как отдельное блюдо, использовать для перекуса на работе или в дороге. Они обладают противовоспалительным свойством, богаты антиоксидантами, полезными жирами, омега-3, витамином Е, фенольными кислотами, флаваноидами и дубильными веществами.
Самым полезным орехом считается грецкие, так как в них полезных веществ больше всего, а также в них содержится альфа-линолиевая кислота, которая помогает справиться с любым воспалением.
Как показывают недавние исследования, ежедневное употребление грецких орехов снижает концентрацию некоторых биомаркеров воспаления. Чтобы повысить иммунитет, грецкие орехи нужно смешивать с миндалем, сушеной вишней и небольшими кусочками черного шоколада.
Грецкие орехи помогают контролировать диабет второго типа и снижают риск заболевания в целом. Как отмечают ученые, для этого нужно съедать 1 столовую ложку орехов ежедневно на протяжении трех месяцев. Уровень сахара в крови снижается на 8%.
Грецкие орехи можно есть круглый год и добавлять их во многие блюда, в том числе и в соусы, подливы, мясные блюда.
Важно! Суточную норму грецких орехов превышать нельзя, так как это может вызвать проблемы со здоровьем из-за высокого содержания аминокислот и дубильных веществ. Средняя суточная доза – 40-50 грамм. В 100 граммах содержится более 600 ккал.
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