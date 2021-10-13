Ученые назвали чаи, которые помогут с воспалением: имеют невероятные свойства

Воспаление помогает нашему организму бороться с болезнями, лечить травмы и предотвращает инфекции. Но если оно становится хроническим, то это уже представляет собой проблему. Постоянная борьба даже со слабым воспалением со временем может привести к ослаблению иммунной системы.

По словам ученых, многие хронические заболевания связаны с воспалениями, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, рак и артрит.

Противовоспалительные чаи

Зеленый чай

Зеленый чай содержит соединения, которые подавляют воспаление и блокируют провоспалительные пути в организме. Он поможет защитить сердце от повреждений и предотвратит сердечно-сосудистые заболевания.

Чай из куркумы

Куркума содержит куркумин, который помогает бороться с веществами в организме, которые могут усилить воспаление.

Имбирный чай

Имбирь благодаря активному ингредиенту гингеролу обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь организму отреагировать на хроническое воспаление.

Чай с имбирем поможет от болей в коленях, мышцах после тренировок, а также уменьшит дискомфорт при менструации.

Чай с тонкоцветным базиликом (туласи)

Тонкоцветный базилик поддерживает противовоспалительную реакцию организма как на острые кратковременные воспаления, так и на хронические. Чай с базиликом сам по себе не содержит кофеина, но обычно его сочетают с черным, белым или зеленым чаем, чтобы смягчить его вкус.

Чай из шиповника

Чай из шиповника богат антиоксидантами, включая полифенолы и галактолипиды, которые обладают противовоспалительной активностью, особенно связанной с воспалительными заболеваниями, такими как артрит.

Ромашковый чай

Этот цветочный чай предотвращает воспаление и даже может быть полезен при лечении рака. Он также поможет при бессоннице и улучшит пищеварение.

Чай с корицей

Корица обладает противовоспалительным, антиоксидантным и антибактериальным действием, что делает ее отличным дополнением к вашему любимому сорту чая. Также ее можно заваривать отдельно.