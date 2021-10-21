ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вчені назвали найкращу рибу для зниження запалення в організмі

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 07:02
Вчені назвали найкращу рибу для зниження запалення в організмі Фото: названа найкраща риба для зниження запалення в організмі (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Запалення - цікавий процес в організмі. З одного боку, воно допомагає з хворобами і запобігає інфекції, а з іншого, якщо стане хронічним, то це вже являє собою проблему і може привести до серйозних захворювань.

Про це повідомляє Eat This, Not That!

Винуватцями ризику хронічного запалення, є випічка, фаст-фуд і продукти з додаванням цукру. Але існують також продукти, які мають протизапальні властивості.

Один з найбільш корисних продуктів для боротьби із запаленнями - жирна риба, і найкращою цьому плані є скумбрія.

Що таке жирні кислоти омега-3

Відомо, що жирні кислоти омега-3 знижують ризик серцево-судинних захворювань, допомагають знизити рівень холестерину і боротися із запаленнями. Двома найважливішими омега-3 для здоров'я є ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA), обидві з яких містяться в рибі.

Жирна риба, така як скумбрія, є найкращим дієтичним джерелом омега-3 жирних кислот.

За даними International Journal of Molecular Sciences, скумбрія має найвищий вміст омега-3 жирних кислот серед жирної риби: приблизно 2,5-2,6 грама омега-3 жиру в 100 грамах.

Лосось, сардини, оселедець і форель теж містять високі рівні омега-3,приблизно 1-3, 5 грама на порцію.

Також омега-3 містяться в нежирній рибі, такий як тріска і морський окунь, але їх кількість набагато менше, приблизно 0,1-0,3 грама на порцію.

Нагадаємо, вчені назвали чаї, які допоможуть із запаленням, оскільки вони мають неймовірні властивості.

Раніше експерти назвали найкорисніші горіхи, які зміцнюють імунітет і допомагають боротися з діабетом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжа
LITE
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка