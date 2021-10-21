Вчені назвали найкращу рибу для зниження запалення в організмі

Запалення - цікавий процес в організмі. З одного боку, воно допомагає з хворобами і запобігає інфекції, а з іншого, якщо стане хронічним, то це вже являє собою проблему і може привести до серйозних захворювань.

Про це повідомляє Eat This, Not That!

Винуватцями ризику хронічного запалення, є випічка, фаст-фуд і продукти з додаванням цукру. Але існують також продукти, які мають протизапальні властивості.

Один з найбільш корисних продуктів для боротьби із запаленнями - жирна риба, і найкращою цьому плані є скумбрія.

Що таке жирні кислоти омега-3

Відомо, що жирні кислоти омега-3 знижують ризик серцево-судинних захворювань, допомагають знизити рівень холестерину і боротися із запаленнями. Двома найважливішими омега-3 для здоров'я є ейкозапентаєнова кислота (EPA) і докозагексаєнова кислота (DHA), обидві з яких містяться в рибі.

Жирна риба, така як скумбрія, є найкращим дієтичним джерелом омега-3 жирних кислот.

За даними International Journal of Molecular Sciences, скумбрія має найвищий вміст омега-3 жирних кислот серед жирної риби: приблизно 2,5-2,6 грама омега-3 жиру в 100 грамах.

Лосось, сардини, оселедець і форель теж містять високі рівні омега-3,приблизно 1-3, 5 грама на порцію.

Також омега-3 містяться в нежирній рибі, такий як тріска і морський окунь, але їх кількість набагато менше, приблизно 0,1-0,3 грама на порцію.