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Ученые назвали худшую еду для мозга вашего ребенка

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Четверг 20 января 2022 22:01
Ученые назвали худшую еду для мозга вашего ребенка Фото: ученые назвали худшую еду для развития мозга ребенка (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Выбор правильного питания для ваших детей может быть трудным, особенно если вы не уверены, что полезно, а что вредно для их развития. При этом еда может играть большую роль не только в физическом росте ребенка, но и в умственном и поведенческом развитии.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Согласно отчету, за 2020 год, опубликованному в журнале The Lancet: Child & Adolescent Health, самая вредная пища для мозга вашего ребенка - это нездоровая еда.

В отчете говорится, что дети и подростки потребляют чрезвычайно большое количество калорийной нездоровой пищи, что негативно влияет на развитие их мозга.

При этом мозг подростка все еще развивает префронтальную кору - часть мозга, которая отвечает за память, внимание и импульсный контроль.

Согласно исследованию, влияние нездоровой пищи на развивающуюся префронтальную кору может негативно повлиять на способность вашего ребенка "саморегулировать" свой выбор еды.

Как нездоровая пища может повлиять на мозг ребенка и его будущее

Из-за того, что нездоровая пища может ухудшить способность ребенка контролировать свое питание, известно, что более высокое потребление этой пищи приводит к нездоровому выбору питания во взрослом возрасте, что в дальнейшем может способствовать ожирению.

Мало того, что это может иметь последствия для контроля импульсов. Отдельное когортное исследование социальной психиатрии и психиатрической эпидемиологии показало, что плохое качество питания у подростков также было связано с более частыми случаями депрессии.

А по данным нового исследования Университета Джорджии, добавление сахара в детстве может привести к ухудшению памяти во взрослом возрасте. Однако это исследование проводилось на мышах, поэтому требует дополнительного изучения.

Здоровая пища для мозга вашего ребенка

Здоровое питание для развития ребенка включает большое количество питательных веществ, таких как белок, углеводы (не рафинированные углеводы), полезные жиры, железо, витамины А, С и D и витамины группы В.

Медики советуют употреблять такие продукты, как листовая зелень, греческий йогурт, жирная рыба и яйца. Они будут способствовать правильному развитию мозга вашего ребенка.

Напомним, врачи рассказали, какая еда может вызвать или усилить артрит.

Ранее диетологи дали полезные советы, касательно того, как снизить тягу к сладкому.

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Здоровое питание Здоровая еда
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