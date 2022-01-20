Вчені назвали найгіршу їжу для мозку вашої дитини

Вибір правильного харчування для ваших дітей може бути важким, особливо якщо ви не впевнені, що корисно, а що шкідливо для їх розвитку. При цьому їжа може відігравати велику роль не тільки у фізичному зрості дитини, але і в розумовому і поведінковому розвитку.

Згідно зі звітом, за 2020 рік, опублікованим в журналі The Lancet: Child & Adolescent Health, найбільш шкідлива їжа для мозку вашої дитини - це нездорова їжа.

У звіті говориться, що діти і підлітки споживають надзвичайно велику кількість калорійної нездорової їжі, що негативно впливає на розвиток їх мозку.

При цьому мозок підлітка все ще розвиває префронтальну кору - частину мозку, яка відповідає за пам'ять, увагу і імпульсний контроль.

Згідно з дослідженням, вплив нездорової їжі на розвивається префронтальну кору може негативно вплинути на здатність вашої дитини "саморегулювати" свій вибір їжі.

Як нездорова їжа може вплинути на мозок дитини і її майбутнє

Через те, що нездорова їжа може погіршити здатність дитини контролювати своє харчування, відомо, що більш високе споживання цієї їжі призводить до нездорового вибору харчування в дорослому віці, що в подальшому може сприяти ожирінню.

Мало того, що це може мати наслідки для контролю імпульсів. Окреме когортне дослідження соціальної психіатрії та психіатричної епідеміології показало, що погана якість харчування у підлітків також була пов'язана з більш частими випадками депресії.

А за даними нового дослідження Університету Джорджії, додавання цукру в дитинстві може привести до погіршення пам'яті в дорослому віці. Однак це дослідження проводилося на мишах, тому потребує додаткового вивчення.

Здорова їжа для мозку вашої дитини

Здорове харчування для розвитку дитини включає велику кількість поживних речовин, таких як білок, вуглеводи (не рафіновані вуглеводи), корисні жири, залізо, вітаміни А, С і D і вітаміни групи В.

Медики радять вживати такі продукти, як листова зелень, грецький йогурт, жирна риба і яйця. Вони сприятимуть правильному розвитку мозку вашої дитини.