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Как снизить тягу к сладкому: ешьте этот продукт каждое утро

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Четверг 06 января 2022 21:58
Как снизить тягу к сладкому: ешьте этот продукт каждое утро Как снизить тягу к сладкому (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Диетологи из Америки назвали продукт, который помогает людям, придерживающимся диеты, справиться с влечением к сладкому в течение дня.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Так, эксперты говорят, что лучше всего в борьбе с желанием съесть что-то сладкое поможет завтрак из овсяной каши.

По словам диетологи Тристы Бест, много традиционных продуктов для завтрака вроде хлопьев с молоком или продающейся в кафе выпечки может увеличить дневное потребление сахара.

К тому же завтрак из сладких хлопьев с молоком быстро утолит голод, но вы скоро снова проголодаетесь и будете утолять голод большим количеством углеводов и сахара.

Как снизить тягу к сладкому: ешьте этот продукт каждое утроОвсяная каша снижает тягу к сладкому (pixabay)

Врач Лиза Янг сказала, что лучшим способом бороться с влечением к сладкому является ежедневное употребление овсяной каши на завтрак. Все потому, что в каше содержится клетчатка, которая полезна и помогает поддерживать в норме уровень сахара. Также она снижает влечение к сладкому.

Кроме того, лишние белки и жиры могут ослабить желание съесть что-то сладкое, поэтому стоит добавить в овсянку нежирное молоко, семена льна и ягоды.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как правильно есть фрукты и худеть.

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