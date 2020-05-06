Ученые наткнулись на ближайшую к Земле черную дыру: она уникальна

Астрономы обнаружили в космосе уникальную черную дыру на расстоянии 1000 световых лет от Земли (приблизительно 10 квадриллионов километров), что делает ее самой близкой к нашей солнечной системе из когда-либо найденных.

Отмечается, что сама черная дыра HR 6819 невидима - ученые смоги узнать о ней благодаря одной из двух ярких звезд-спутниц. Об этом передает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное 6 мая в журнале Astronomy & Astrophysics.

Эти звезды можно увидеть невооруженным глазом в темные ясные ночи в южном полушарии.

Когда астрономы наблюдали звездную систему в созвездии Телескоп, они заметили, что одна из звезд двигается по орбите вокруг скрытого объекта каждые 40 земных дней. Вторая звезда находится дальше от первой и самой черной дыры.

Выяснилось, что на самом деле ученые видели тройную систему с черной дырой, а не просто двойную звездную систему.

Наблюдение проводилось с использованием 2,2-метрового телескопа MPG / ESO в обсерватории La Silla Европейской южной обсерватории в Чили.

"Мы были совершенно удивлены, когда поняли, что это первая звездная система с черной дырой, которую можно увидеть невооруженным глазом", - рассказал соавтор исследования и почетный ученый в Академии наук Чешской Республики в Праге Петр Хадрава.

Эта черная дыра уникальна - она одна из первых обнаруженных, которая не взаимодействует с окружающей средой.

Астрономы обнаружили черную дыру, ближайшую к Земле (Фото: wuwm.com)

"Невидимый объект, масса которого по крайней мере в 4 раза превышает массу Солнца, может быть только черной дырой", - заявил ведущий автор исследования и ученый Европейской южной обсерватории Томас Ривиниус.

За эти годы астрономы обнаружили пару десятков черных дыр в нашей галактике Млечный Путь. Все они имели разрушительные, насильственные взаимодействия с окружающей средой и выпускали обнаруживаемые рентгеновские лучи. Но эта новая находка может быть первой из многих, которые появятся в будущем. Исследователи считают, что в течение жизни нашей галактики множество звезд разрушилось и создало черные дыры. Теперь астрономы просто должны их найти.

"Там должно быть сотни миллионов черных дыр, но мы знаем только об очень немногих. Знание того, что нужно искать, должно помочь нам обнаруживать их лучше", - сказал Ривиниус.

Соавтор исследования и почетный астроном в Европейской южной обсерватории Дитрих Бааде полагает, что эта черная дыра, обнаруженная так близко к Земле, является лишь "вершиной айсберга". Сейчас астрономы занялись поиском новых черных дыр в системе LB-1.

"Находя и изучая их, мы можем многое узнать о формировании и эволюции тех редких звезд, которые начинают свою жизнь с массой Солнца, в 8 раз превышающей ее, и заканчивают их взрывом сверхновой, который оставляет черную дыру", - рассказала научный сотрудник в Европейской южной обсерватории Марианна Хейда.

Ранее мы писали о том, что недавно Пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен неопознанный летающий объект. Потрясающие кадры снял экипаж американских боевых самолетов в период с 2004 по 2015 года.

Напомним, что 28 апреля обсерватории по всему миру зафиксировали вспышку звезды в 30 тысячах световых лет от Земли - это был одиночный всплеск мощных радиоволн продолжительностью 0,1 секунды Теперь ожидается, что ученые приблизятся к разгадке одной из самых увлекательных загадок космоса - FRB (быстрых радиовсплесков).