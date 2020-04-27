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Пентагон показал видео НЛО: впечатляющие кадры

STYLERЖизнь    27.04.2020 - 22:59
Пентагон показал видео НЛО: впечатляющие кадры
НЛО попал на кадры видео ВМС США (фрагмент видео)

На кадры видео ВМС США попал НЛО

Пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен неопознанный летающий объект — НЛО. Эти кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в разные периоды времени - в 2004 и 2015 годах.

Как отметили в Пентагоне, три ролика с НЛО ранее уже были размещены в открытом доступе в результате "несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах". Но подлинность этих видео были подтверждены в ВМС США.

НЛО на видео ВМС США

В основе видео — запись электрооптичной прицельной системы истребителя AN/ASQ-228. Пилот истребителя с третьей попытки поймал объект на прицел, а потом увиденное начал обсуждать со своим коллегой. Где именно была сделана съемка – неизвестно.

НЛО на видео ВМС США

Первыми, кто опубликовал эти видео, были активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts & Science, соучредителем которой является бывший вокалист группы Blink-182 Том ДеЛонг.

Однако активисты отметили, что об'объект на видео не имеет крыльев, нет газового шлейфа, которые присущи всем земным технологиям. Поэтому было выдвинуто предположение, что на видео изображено НЛО.

НЛО на видео ВМС США

Напомним, ранее мы писали о том, что к Земле приближается крупный астероид, который имеет в размерах почти 4 километра.

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