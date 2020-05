Ученые поймали мощный радиосигнал из космоса и назвали его источник

Астрономы приблизились к разгадке радиосигналов, которые они время от времени фиксируют

Ученым удалось приблизиться к разгадке радиосигналов, получаемых из космоса. 28 апреля обсерватории по всему миру зафиксировали вспышку звезды в 30 тысячах световых лет от Земли. Это был одиночный всплеск мощных радиоволн продолжительностью 0,1 секунды, пишет Sciencealert.

Всплеск издал магнетар Млечного Пути (под названием SGR 1935 + 2154). Магнетары - это тип нейтронных звезд, обладающие исключительно сильным магнитным полем. Их диаметр всего 20-30 километров, но масса больше Солнца.

Вероятно, ученые приблизятся к разгадке одной из самых увлекательных загадок космоса - FRB (Fast Radio Bursts) - быстрых радиовсплесков. Астрономы анализируют данные, но похоже, что именно магнетары являются источниками радиосигналов из космоса.

Transient phase space plot now with the SGR 1935+2154 lower limit from STARE2. I think the interpretation writes itself. pic.twitter.com/8ScrlcyqLW