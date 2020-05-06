Вчені натрапили на найближчу до Землі чорну діру: вона унікальна

Астрономи виявили в космосі унікальну чорну дірку на відстані 1000 світлових років від Землі (приблизно 10 квадрильйонів кілометрів), що робить її найближчою до нашої сонячної системи з коли-небудь знайдених.

Зазначається, що сама чорна діра HR 6819 невидима - вчені змогли дізнатися про неї завдяки одній із двох яскравих зірок-супутниць. Про це передає CNN із посиланням на дослідження, опубліковане 6 травня в журналі Astronomy & Astrophysics.

Ці зірки можна побачити неозброєним оком у темні ясні ночі в південній півкулі.

Коли астрономи спостерігали зоряну систему в сузір'ї Телескоп, вони помітили, що одна з зірок рухається по орбіті навколо прихованого об'єкта кожні 40 земних днів. Друга зірка знаходиться далі від першої та самої чорної діри.

З'ясувалося, що насправді вчені бачили потрійну систему з чорною дірою, а не просто подвійну зоряну систему.

Спостереження проводилося з використанням 2,2-метрового телескопа MPG / ESO в обсерваторії La Silla Європейської південної обсерваторії в Чилі.

"Ми були абсолютно здивовані, коли зрозуміли, що це перша зоряна система з чорною дірою, яку можна побачити неозброєним оком", - розповів співавтор дослідження і почесний учений в Академії наук Чеської Республіки у Празі Петр Хадрава.

Ця чорна діра унікальна - вона одна з перших знайдених, яка не взаємодіє з навколишнім середовищем.

Астрономи виявили чорну діру, найближчу до Землі (Фото: wuwm.com)

"Невидимий об'єкт, маса якого принаймні в 4 рази перевищує масу Сонця, може бути тільки чорною дірою", - заявив провідний автор дослідження і вчений Європейської південної обсерваторії Томас Рівініус.

За ці роки астрономи виявили пару десятків чорних дір у нашій галактиці Чумацький Шлях. Всі вони мали руйнівні, насильницькі взаємодії з навколишнім середовищем і випускали рентгенівські промені, які можна виявити. Але ця нова знахідка може бути першою з багатьох, які з'являться в майбутньому. Дослідники вважають, що протягом життя нашої галактики безліч зірок зруйнувалася і створили чорні діри. Тепер астрономи просто повинні їх знайти.

"Там має бути сотні мільйонів чорних дір, але ми знаємо тільки про дуже небагатьох. Знання того, що потрібно шукати, має допомогти нам виявляти їх краще", - сказав Рівініус.

Співавтор дослідження і почесний астроном в Європейській південній обсерваторії Дітріх Бааде вважає, що ця чорна діра, виявлена так близько до Землі, є лише "вершиною айсбергу". Зараз астрономи зайнялися пошуком нових чорних дір у системі LB-1.

"Знаходячи і вивчаючи їх, ми можемо багато дізнатися про формування та еволюцію тих рідкісних зірок, які починають своє життя з масою Сонця, що у 8 разів перевищує її, і закінчують їх вибухом наднової, що залишає чорну діру", - розповіла науковий працівник Європейської південної обсерваторії Маріанна Хейда.

Раніше ми писали про те, що нещодавно Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зображений непізнаний літаючий об'єкт. Приголомшливі кадри зняв екіпаж американських бойових літаків в період з 2004 по 2015 роки.

Нагадаємо, що 28 квітня обсерваторії по всьому світу зафіксували спалах зірки в 30 тисячах світлових років від Землі - це був одиничний сплеск потужних радіохвиль тривалістю 0,1 секунди Тепер очікується, що вчені наблизяться до розгадки однієї з найбільш захоплюючих загадок космосу - FRB (швидких радіосплесків).