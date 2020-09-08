Вчені знайшли реальний і простий спосіб уповільнити старіння

Як відкласти старість (фото: pixabay.com)

Вчені довели, що старіння - це лише ілюзія, з якою можна боротися

Поки одні вчені намагаються винайти еліксир молодості, інші доводять, що в старінні немає нічого страшного і безвихідного. Дослідники провели простий експеримент, в якому довели, що старість - лише ілюзія і залежить від нашого сприйняття.

Так, американський психіатр Еллен Лангер організувала незвичайний експеримент, довівши, що трепетна турбота про старих не так хороша, як вважається, пишуть Факти.

Для цього вона набрала вісім добровольців-чоловіків у віці 75 років. Їх поселили в монастирі в штаті Нью-Гемпшир і оточили обстановкою - книгами, музикою, календарями двадцятирічної давності.

Вони одягалися і поводили себе так, ніби їм по 55, а не 75. Весь персонал спілкувався з ними відповідно - без поблажливості і пропозицій допомогти чим-небудь. І чоловіки і справді ніби помолодшали на 20 років.

Вже через тиждень у них покращилася постава, гнучкість, м'язова сила, зір і пам'ять. Крім того, у більшості учасників підвищився IQ, вони також помолодшали зовні.

Цей незвичайний експеримент довів, що наше самопочуття залежить від оточення і моделі, яку воно нав'язує. Якщо вам 70 років, ви називаєте себе дідусем, скаржитеся на старість і кажете, що вам не під силу речі, які ви виконували ще 5 років тому, то будете відчувати себе старим.

Але якщо проігнорувати вимоги соціуму, який говорить, що ви повинні відповідати віковим рамкам, то у вас є шанси прожити довге, щасливе і активне життя.

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