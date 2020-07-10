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Названа основная причина старения

Пятница 10 июля 2020 19:55
Названа основная причина старения
Названа главная причина старения (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ученые из Швейцарии выяснили главную причину старения

Ученые из Бернского университета в Швейцарии сделали открытие и обнаружили главную причину старения.

Оказалось, что в процессе старения клеток организма участвует так называемый висцеральный жир. Эти отложения находятся в брюшной полости и призваны защищать внутренние органы от внешнего воздействия. Об этом сообщает Science Daily.

В патологическом процессе ключевую роль играют иммунные клетки лейкоциты эозинофилы, обнаруженные в висцеральных жировых тканях у людей и мышей.

Как правило, они присутствуют в крови, но из-за ожирения их становится больше в организме. Они способствуют развитию аллергии дыхательных органов, а сам жир - слабому хроническому воспалению.

При этом ученые уточняют, что ключевую роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки - лейкоциты эозинофилы. Как правило они присутствуют в кровеносной системе, но специалисты нашли их в висцеральных жировых тканях у людей и мышей. Эти клетки помогают организму обеспечивать защиту против многоклеточных паразитов. Также лейкоциты эозинофилы способствуют развитию аллергии дыхательных органов.

Эти факторы ослабляют иммунитет и ускоряют развитие возрастных заболеваний и старения.

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