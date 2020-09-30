Ученик перерезал себе горло из-за учителя: "копы" раскрыли детали ЧП под Одессой

Под Одессой старшеклассник пытался себя зарезать в школе, и попал в больницу с резаной раной шеи. По факту происшествия 30 сентября в лицее №3 в городе Килия назначено служебное расследование, которое проведет отдел образования с привлечением полиции и службы по делам детей.

Правоохранители устанавливают все детали ЧП в школе и опрашивают учеников и учителей.

Как рассказали в пресс-службе полиции Одесской области, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 120 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).

Дело в том, что попытку самоубийства 10-классника связывают с возможным случаем буллинга, жертвой которого мог стать 15-летний подросток.

"По предварительной информации причиной такого поступка несовершеннолетнего стало предвзятое отношение к нему со стороны педагога", - говорится в сообщении правоохранителей.

Это не единственная версия, которая прорабатывается.

Полицейские общаются с одноклассниками пострадавшего ученика и также с педагогами, чтобы выяснить все возможные причины, которые побудили парня прямо в школе попытаться себя убить.

Ранее сообщалось, что недавно в Кривом Роге ученица выпала из окна на 12 этаже и скончалась Полицейские расследуют эту загадочную смерть 13-летней школьницы как доведение до суицида.

Напомним, что за буллинг в украинских школах начали наказывать и применять штрафы.