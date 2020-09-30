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Учень перерізав собі горло через вчителя: "копи" розкрили деталі НП під Одесою

Автор: Володимир Костирін

Поліція підозрює доведення до самогубства

Під Одесою старшокласник намагався себе зарізати в школі, і потрапив у лікарню з різаною раною шиї. За фактом події 30 вересня у ліцеї №3 в місті Кілія призначено службове розслідування, яке проведе відділ освіти із залученням поліції та служби у справах дітей.

Правоохоронці встановлюють всі деталі НП в школі та опитують учнів і вчителів.

Як розповіли в прес-службі поліції Одеської області, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу (доведення до самогубства).

Річ у тому, що спробу самогубства 10-класника пов'язують з можливим випадком булінгу, жертвою якого міг стати 15-річний підліток.

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"За попередньою інформацією причиною такого вчинку неповнолітнього стало упереджене ставлення до нього з боку педагога", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Це не єдина версія, яка опрацьовується.

Поліцейські спілкуються з однокласниками постраждалого учня і також з педагогами, щоб з'ясувати всі можливі причини, які підштовхнули хлопця прямо в школі спробувати накласти на себе руки.

Раніше повідомлялося, що недавно у Кривому Розі учениця випала з вікна на 12 поверсі та померла. Поліцейські розслідують цю загадкову смерть 13-річної школярки як доведення до суїциду.

Нагадаємо, що за булінг в українських школах почали карати та застосовувати штрафи.

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Новини України Одесаучениясамогубствополицияшколабулінг