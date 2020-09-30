Под Одессой в школе ученик перерезал себе горло: подробности ЧП

Автомобиль скорой помощи (фото: РБК-Украина)

Подросток находится в больнице в хирургическом отделении

Под Одессой в школе старшеклассник порезал себе горло ножом. Инцидент произошел в городе Килия в стенах лицея №3 в среду, 30 сентября.

Истекающего кровью 10-классника вовремя увидела одна из учениц, которая вышла из класса во время урока - она сразу же позвала на помощь. Об этом передает "БессарабияINFORM".

Как стало известно, парень утром отпросился с урока, поднялся на третий этаж лицея, сел на лавочку и самостоятельно нанес себе ранение ножом.

Что побудило старшеклассника на такой поступок - в настоящее время выясняется. На месте происшествия работают полицейские.

В учебном заведении отметили, что школьник умышленно нанес себе рану.

Медики утверждают, что коллектив лицея правильно действовал во время ЧП: "скорую" вызвали оперативно, а до приезда врачей сотрудники делали все возможное для спасения парня.

Сейчас пострадавший школьник находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении местной многопрофильной больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко рассказал в Facebook, что по факту происшествия отдел образования с привлечением полиции и службы по делам детей проведет служебное расследование

Ранее сообщалось, что в сентябре в Киеве возле школы детей забрызгали перцовым баллончиком. Конфликт между мужчинами и подростками произошел после того, как взрослым "показалось", что дети принимают наркотики.

Напомним, недавно во Львове школьник убил 44-летнего мужчину - подросток хотел отомстить за отца, но перепутал обидчика и напал на невиновного человека.