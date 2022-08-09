Учебный год в Украине: какой формат обучения выбирают родители школьников
Совсем скоро начнется новый учебный год и вопрос о том, в каком формате будут учиться дети, очень актуальный. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов запустил опрос для родителей, которые находятся в Украине.
Согласно первым результатам этого опроса, более половины родителей выбирают дистанционное обучение для детей. О результатах опроса - читайте ниже.
По словам Сергея Горбачова, в опросе приняли участие более 25 тысяч родителей, которые находятся в Украине. Из них:
- Родители школьников - 89%
- Родители воспитанников заведений дошкольного образования - 8,2%
- соискателей заведений профессионального высшего образования -1,2%
- соискателей профессионального (профессионально-технического) образования – 0,5%
- Заведений высшего образования – 1%.
В опросе родителей спросили, что они думают о выборе между очной и дистанционной учебой, как оценивают возможность той или иной формы обучения с точки зрения безопасности участников образовательного процесса.
Что выбирают родители?
61,6% родителей считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и есть оборудованные укрытия в учебных заведениях.
13,3% не определились с ответом и не знают, следует ли начинать образовательный процесс очно в таких условиях. Три четверти опрошенных не готовы к тому, чтобы с 1 сентября дети учились очно.
Только 25,1% родителей (более 6000 респондентов) убеждены, что, если учебное заведение находится на безопасной территории и в нем имеется обустроенное укрытие - обучение необходимо организовать очно - в учебном заведении.
Также есть родители, которые выбирают для ребенка индивидуальную форму обучения, семейную или экстернат.
Почему родители выбирают ту или иную форму обучения
30% родителей выбирают дистанционное обучение, так как не считают подвал в школе надлежащим укрытием, которое убережет жизнь и здоровье ребенка.
11% выбирают дистанционное обучение, так как в учебном заведении отсутствует укрытие.
18% родителей выбрали дистанционное обучение, так как учебное заведение находится в зоне боевых действий или рядом с ними.
1,5% выбрали дистанционное обучение, так как учебное заведение находится на временно оккупированных территориях.
13% опрошенных вынуждены были выбрать дистанционное обучение, так как так решило учебное заведение.
10% родителей выбирают очное обучение, так как считают его лучшем для получения знаний и развития ребенка
4% выбрали очную форму из-за соображений безопасности - они живут в безопасных районах, в заведении образования есть укрытие, а во время тревоги ребенок будет под присмотром учителей, а это безопаснее, чем дома.
2% сообщили, что очный формат обучения выбрало учреждение образования.
0,5% уверены, что из-за того, что у ребенка есть особенные потребности, очное образование в условиях военного положения будет лучшим.
Кстати, ранее мы писали о том, в каких областях дети точно не пойдут в школы 1 сентября и будут учиться дистанционно.
А еще рассказывали о том, что Шкарлет сделал важное заявление об обучении офлайн и онлайн.