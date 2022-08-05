Как будут учиться дети - онлайн или офлайн? Шкарлет сделал важное заявление

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как будут учиться дети с 1 сентября в школах. Он отметил, что мнения родителей разделились, поэтому они будут иметь право выбора формата обучения.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что часть родителей хочет вернуться к привычному формату обучения, а часть - беспокоится о том, как дети будут учиться в условиях воздушной тревоги.

"Одни хотят скорейшего возвращения детей к традиционному обучению, взаимодействию с учителями и общению с ровесниками, так как социализация - важный элемент для развития. Другие родители удовлетворены созданными условиями в защитных сооружениях школы, но их сердца сжимаются от мысли, что они не будут рядом со своим ребенком в случае воздушной тревоги", - подчеркнул министр.

Он добавил, что все дети должны получать знания исключительно в безопасных условиях. Шкарлет отметил, что родители смогут сами выбрать формат обучения.

"Право выбора формы обучения будет за родителями. Администрация школы создать условия для очного и дистанционного обучения, а также уже работает над форматом смешанного обучения", - пояснил министр.