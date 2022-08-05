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Как будут учиться дети - онлайн или офлайн? Шкарлет сделал важное заявление

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Пятница 05 августа 2022 12:51
Как будут учиться дети - онлайн или офлайн? Шкарлет сделал важное заявление Фото: Как будут учиться школьники с 1 сентября (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как будут учиться дети с 1 сентября в школах. Он отметил, что мнения родителей разделились, поэтому они будут иметь право выбора формата обучения.

Об этом сообщает Урядовый портал.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что часть родителей хочет вернуться к привычному формату обучения, а часть - беспокоится о том, как дети будут учиться в условиях воздушной тревоги.

"Одни хотят скорейшего возвращения детей к традиционному обучению, взаимодействию с учителями и общению с ровесниками, так как социализация - важный элемент для развития. Другие родители удовлетворены созданными условиями в защитных сооружениях школы, но их сердца сжимаются от мысли, что они не будут рядом со своим ребенком в случае воздушной тревоги", - подчеркнул министр.

Он добавил, что все дети должны получать знания исключительно в безопасных условиях. Шкарлет отметил, что родители смогут сами выбрать формат обучения.

"Право выбора формы обучения будет за родителями. Администрация школы создать условия для очного и дистанционного обучения, а также уже работает над форматом смешанного обучения", - пояснил министр.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как планируют начать обучение в школах в разных городах Украины.

А еще рассказывали о том, что в школьные укрытия планируют провести интернет и установить роутеры.

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образование школа Учебный год Сергей Шкарлет
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