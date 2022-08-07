В каких городах дети точно не пойдут в школы 1 сентября, а будут учиться онлайн

Пока большинство учебных заведений готовится принимать детей на учебу с 1 сентября, в некоторых городах, приближенных к линии фронта, или вообще оккупированных - офлайн-образование невозможно.

В каких городах дети начнут учебный год дистанционно - читайте ниже в материале Styler.

Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что основная опасность для образовательных учреждений Харькова - короткое время подлета ракет, выпущенных с направления того же Белгорода. Они достигают города уже за 30-40 минут.

А во время проведения проверок и тренировочных забегов к укрытиям, было определено, что эвакуация группы школьников в безопасное место занимает не менее 5 минут.

"С такой жестокостью, как обстреливают наши школы на сегодня, нам уже не приходится говорить об обучении детей в режиме офлайн. Понятно, что мы сегодня переходим, и будем готовиться с 1 сентября в большинстве только к онлайн-обучению для детей. Потому что обстрелы не прекращаются", - сказал в эфире национального телемарафона еще в начале июля мер Харькова Игорь Терехов.

Поэтому, с большой вероятностью, учебный год в городе и области дети начнут в режиме онлайн. Официально решение будет принято уже ближе ко Дню знаний.

Николаев

В прифронтовом городе, который постоянно под угрозой обстрелов, школы не будут открывать с 1 сентября.

Городской голова Александр Сенкевич еще в июле издал соответствующее распоряжение, а в начале августа подтвердил свои слова в интервью Громадському радіо.

К тому же в городе есть еще одна проблема: многие дети и учителя оставили свои места жительства.

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"Около 20 тысяч детей мы сейчас регистрируем за рубежом. По информации руководителей школ, более 43 тысяч детей планируют обучение в наших школах в дистанционном формате. То есть обучение в Николаеве будет исключительно онлайн. Мы готовимся полностью именно к такому формату!" - сказал Сенкевич.

Херсон

Врио главы Херсонской военной администрации Дмитрий Бутрий (был в должности до 3 августа) еще в конце июля на пресс-конференции рассказал, что обучение скорее всего будет дистанционным. И даже на освобожденных территориях, ведь они постоянно находятся под обстрелами.

"Сегодня отрабатывается вопрос дистанционного обучения школьников школ Херсонщины. Но пока нет четкой инструкции, как проводить учебный процесс во временно оккупированной Херсонщине", - рассказал Дмитрий Бутрим.

Исполняющая обязанности Херсонского городского головы Галина Луговая говорит, что наработки по форме обучения на территории Херсонщины уже есть, но их не озвучивают ради безопасности педагогов, которые остались в оккупации.

Тем временем оккупационная власть на Херсонщине заставляет педагогов с первого сентября начать работать по российским программам.