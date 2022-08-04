Форма обучения и проблемы образования во время войны: в Украине начат масштабный опрос

Важным аспектом в организации учебы является вопрос безопасности, от чего зависит, в частности, какая будет применена форма обучения - очная и дистанционная.

В Украине активно продолжается подготовка к началу нового учебного года с 1 сентября, в условиях военного положения и российской полномасштабной войны.

Об этих и других проблемах спросили украинцев на новом масштабном опросе, организованном Офисом образовательного омбудсмена.

Подготовка к учебе и проблемы обучения в условиях войны

Сейчас органы власти на местах вместе с учебными заведениями работают над определением форм осуществления образовательного процесса в учебных заведениях. В частности, ведется работа по обустройству учредителями укрытий в школах, колледжах и вузах, проверке этих укрытий комиссиями.

Также в настоящее время родители выбирают для своих детей форму обучения - кто очную, кто дистанционную.

Тут важно учитывать, что не все ученики и педагоги вернулись или могут вернуться из-за границы или в пределах Украины к предыдущему месту жительства.

Учиться за партами или онлайн

"Роль формы работы учебного заведения для принятия этого решения остается далеко не последней. Для Украины важно не терять связь с нашими гражданами за границей и предоставить возможность продолжить обучение в украинских учебных заведениях", - отмечает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Эти и другие ситуации порождают много проблем и вопросов и у самих руководителей учебных заведений, и у родителей соискателей образования, и у педагогических работников по организации обучения в новом учебном году.

Чиновник сообщает, что для выяснения ориентировочной общей актуальной ситуации в отношении участников образовательного процесса и с какими проблемами они сталкиваются в условиях войны, и совместно способствовать решению этих проблем, был разработан опрос.

Зачем нужен опрос

На его основе в Офисе образовательного омбудсмена выделят и обобщат проблемы и вопросы, которые волнуют учеников и студентов, педагогов относительно нового учебного года.

Затем последует обращение в органы государственной власти и общественности с перечнем таких проблем, чтобы совместно выработать пути их решения.

Результаты опроса будут размещены на странице образовательного омбудсмена в соцсетях.

Как принять участие в опросе

"Просим родителей соискателей образования и педагогов заполнить соответствующие формы опроса, это займет до 10 минут вашего драгоценного времени", - призывает Горбачев.

Ответить на вопросы просят учеников, их родителей, и учителей тут:

Опрос продлится до 8 августа до 10:00.