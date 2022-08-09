Навчальний рік в Україні: який формат навчання обирають батьки школярів
Зовсім скоро почнеться новий навчальний рік і питання про те, в якому форматі навчатимуться діти, дуже актуальне. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запустив опитування для батьків, які знаходяться в Україні.
Згідно з першими результатами цього опитування, більше половини батьків вибирають дистанційне навчання для дітей. Про результати опитування - читайте нижче.
За словами Сергія Горбачова, в опитуванні взяли участь понад 25 тисяч батьків, які перебувають в Україні. З них:
- Батьки школярів - 89%
- Батьки вихованців закладів дошкільної освіти - 8,2%
- здобувачів закладів професійної вищої освіти -1,2%
- здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти - 0,5%
- Закладів вищої освіти - 1%.
В опитуванні батьків запитали, що вони думають про вибір між очним та дистанційним навчанням, як оцінюють можливість тієї чи іншої форми навчання з точки зору безпеки учасників освітнього процесу.
Що вибирають батьки?
61,6% батьків вважають, що не варто починати очне навчання в навчальному закладі, навіть якщо ситуація безпеки дозволяє це робити і є обладнані укриття в навчальних закладах.
13,3% чи не визначилися з відповіддю і не знають, чи слід починати освітній процес очно в таких умовах. Три чверті опитаних не готові до того, щоб з 1 вересня діти вчилися очно.
Тільки 25,1% батьків (понад 6000 респондентів) переконані, що, якщо навчальний заклад знаходиться на безпечній території та в ньому є облаштоване укриття - навчання необхідно організувати очно - в навчальному закладі.
Також є батьки, які вибирають для дитини індивідуальну форму навчання, сімейну або екстернат.
Чому батьки вибирають ту чи іншу форму навчання
30% батьків вибирають дистанційне навчання, бо не вважають підвал в школі належним укриттям, яке вбереже життя і здоров'я дитини.
11% вибирають дистанційне навчання, бо в навчальному закладі відсутнє укриття.
18% батьків вибрали дистанційне навчання, оскільки навчальний заклад знаходиться в зоні бойових дій або поруч з ними.
1,5% обрали дистанційне навчання, бо навчальний заклад знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
13% опитаних змушені були вибрати дистанційне навчання, оскільки так вирішив навчальний заклад.
10% батьків вибирають очне навчання, бо вважають його найкращим для отримання знань і розвитку дитини
4% обрали очну форму через міркування безпеки - вони живуть у безпечних районах, у закладі освіти є Укриття, а під час тривоги дитина буде під наглядом вчителів, а це безпечніше, ніж удома.
2% повідомили, що очний формат навчання обрала установа освіти.
0,5% впевнені, що через те, що у дитини є особливі потреби, очна освіта в умовах воєнного стану буде кращою.
До речі, раніше ми писали про те, у яких областях діти точно не підуть до шкіл 1 вересня і навчатимуться дистанційно.
А ще розповідали про те, що Шкарлет зробив важливу заяву про навчання офлайн і онлайн.