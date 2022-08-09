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Навчальний рік в Україні: який формат навчання обирають батьки школярів

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Вівторок 09 серпня 2022 14:02
Навчальний рік в Україні: який формат навчання обирають батьки школярів Навчання онлайн або офлайн - що вибирають батьки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро почнеться новий навчальний рік і питання про те, в якому форматі навчатимуться діти, дуже актуальне. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запустив опитування для батьків, які знаходяться в Україні.

Згідно з першими результатами цього опитування, більше половини батьків вибирають дистанційне навчання для дітей. Про результати опитування - читайте нижче.

За словами Сергія Горбачова, в опитуванні взяли участь понад 25 тисяч батьків, які перебувають в Україні. З них:

  • Батьки школярів - 89%
  • Батьки вихованців закладів дошкільної освіти - 8,2%
  • здобувачів закладів професійної вищої освіти -1,2%
  • здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти - 0,5%
  • Закладів вищої освіти - 1%.

В опитуванні батьків запитали, що вони думають про вибір між очним та дистанційним навчанням, як оцінюють можливість тієї чи іншої форми навчання з точки зору безпеки учасників освітнього процесу.

Що вибирають батьки?

61,6% батьків вважають, що не варто починати очне навчання в навчальному закладі, навіть якщо ситуація безпеки дозволяє це робити і є обладнані укриття в навчальних закладах.

13,3% чи не визначилися з відповіддю і не знають, чи слід починати освітній процес очно в таких умовах. Три чверті опитаних не готові до того, щоб з 1 вересня діти вчилися очно.

Тільки 25,1% батьків (понад 6000 респондентів) переконані, що, якщо навчальний заклад знаходиться на безпечній території та в ньому є облаштоване укриття - навчання необхідно організувати очно - в навчальному закладі.

Також є батьки, які вибирають для дитини індивідуальну форму навчання, сімейну або екстернат.

Навчальний рік в Україні: який формат навчання обирають батьки школярівЧому батьки вибирають ту чи іншу форму навчання

30% батьків вибирають дистанційне навчання, бо не вважають підвал в школі належним укриттям, яке вбереже життя і здоров'я дитини.

11% вибирають дистанційне навчання, бо в навчальному закладі відсутнє укриття.

18% батьків вибрали дистанційне навчання, оскільки навчальний заклад знаходиться в зоні бойових дій або поруч з ними.

1,5% обрали дистанційне навчання, бо навчальний заклад знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

13% опитаних змушені були вибрати дистанційне навчання, оскільки так вирішив навчальний заклад.

10% батьків вибирають очне навчання, бо вважають його найкращим для отримання знань і розвитку дитини

4% обрали очну форму через міркування безпеки - вони живуть у безпечних районах, у закладі освіти є Укриття, а під час тривоги дитина буде під наглядом вчителів, а це безпечніше, ніж удома.

2% повідомили, що очний формат навчання обрала установа освіти.

0,5% впевнені, що через те, що у дитини є особливі потреби, очна освіта в умовах воєнного стану буде кращою.

Навчальний рік в Україні: який формат навчання обирають батьки школярів

До речі, раніше ми писали про те, у яких областях діти точно не підуть до шкіл 1 вересня і навчатимуться дистанційно.

А ще розповідали про те, що Шкарлет зробив важливу заяву про навчання офлайн і онлайн.

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