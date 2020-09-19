У участников протестов в Беларуси забрали ребенка: появилось обращение родителей

Из-за протестов в Беларуси ребенка забрали у родителей (коллаж: РБК-Украина)

Участники массовых протестов против Александра Лукашенко митингуют, чтобы вернуть ребенка в семью

В Беларуси у участников протеста против действующего президента Александра Лукашенко забрали ребенка. Шестилетнего мальчика не смогли вовремя забрать из садика и администрация учреждения вызвала органы опеки. А все потому, что во время мирных протестов родителей мальчика до 23:00 того же дня удерживала полиция. Подробности жуткой истории рассказала журналистка Ирина Халип в своем Facebook.

Органы опеки по надуманному поводу лишили ребенка родителей. Шестилетнего сына активистов "Европейской Беларуси" Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя забрали в приют и не дают ему видеться с родителями по поводам такой же обоснованности. Инцидент произошел 17 сентября, когда мать ребенка была задержана на выходе из офиса правозащитного центра "Вясна". Елену ни в чем не обвиняли, никаких протоколов не составляли. Просто продержали в полиции до 11 часов вечера.

"А когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги средней школы №126, где в первом "Б" классе учится Артем после того как в положенное время - до 18.00 - мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района. Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине (ей 23 года), ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка", - сказано в публикации.

Уже 18-го сентября домой к родителям мальчика пришли из органов опеки, чтобы удостовериться в том, что условия жизни Артема соответствуют нормальным. Чиновники одобрили условия, однако копию акта не предоставили. В районном управлении образования сказали, что мать может забрать ребенка из приюта.

"А директор приюта заявила, что поскольку у Лены нет никаких бумаг от государства, разрешающих ей его забрать, то она и не отдаст. На просьбу хотя бы дать увидеть мальчика - успокоить его и удостовериться, что он жив и здоров, отказала, ссылаясь на коронавирус", - добавила автор публикации.

На выходных все государственные органы закрыты, оформить нужные бумаги можно только с понедельника. Елена и белорусы, которые возмущены этой историей собрались под зданием приюта, где держат мальчика, в полдень 19 сентября.

"Я прошу всех: давайте поможем Артему. Он пошел в школу в год перемен. Пусть запомнит этот год как лучший в жизни, а не самый страшный", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Тихановская обратилась к белорусам.

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