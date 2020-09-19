В учасників протестів у Білорусі забрали дитину: з'явилося звернення батьків

Через протести у Білорусі у батьків забрали дитину (колаж: РБК-Україна)

Учасники масових протестів проти Олександра Лукашенка мітингують, щоб повернути дитину в сім'ю

У Білорусі в учасників протесту проти чинного президента Олександра Лукашенка забрали дитину. Шестирічного хлопчика не змогли вчасно забрати з садочка та адміністрація закладу викликала органи опіки. А все тому, що під час мирних протестів батьків хлопчика до 23:00 того ж дня утримувала поліція. Подробиці жахливої історії розповіла журналістка Ірина Халіп у своєму Facebook.

Органи опіки з надуманого приводу позбавили дитину батьків. Шестирічного сина активістів "Європейської Білорусі" Олени Лазарчік і Сергія Мацкойтя забрали в притулок і не дають йому бачитися з батьками з причин такої ж обґрунтованості. Інцидент стався 17 вересня, коли мати дитини була затримана на виході з офісу правозахисного центру "Вясна". Олену ні в чому не звинувачували, ніяких протоколів не складали. Просто протримали в поліції до 11 годин вечора.

"А коли Олену випустили, виявилося, що педагоги середньої школи №126, де в першому "Б" класі навчається Артем після того, як в належний час - до 18.00 - мати не забрала дитину з групи продовженого дня, викликали органи опіки та шестирічного Артема відвезли до притулку Фрунзенського району. Ні батьку, ні повнолітній сестрі Марині (їй 23 роки), ні бабусі Артема зі школи не подзвонили, хоча всі їхні контакти є в особовій справі дитини", - сказано в публікації.

Вже 18-го вересня додому до батьків хлопчика прийшли з органів опіки, щоб упевнитися в тому, що умови життя Артема відповідають нормальним. Чиновники схвалили умови, однак копію акта не надали. У районному управлінні освіти сказали, що мати може забрати дитину з притулку.

"А директор притулку заявила, що оскільки в Олени немає ніяких паперів від держави, що дозволяють їй його забрати, то вона і не віддасть. На прохання хоча б дати побачити хлопчика - заспокоїти його і переконатися, що він живий і здоровий, відмовила, посилаючись на коронавірус", - додала автор публікації.

На вихідних усі державні органи закриті, оформити потрібні папери можна лише з понеділка. Олена і білоруси, які обурені цією історією зібралися під будівлею притулку, де тримають хлопчика, опівдні 19 вересня.

"Я прошу всіх: допоможімо Артему. Він пішов у школу в рік змін. Нехай запам'ятає цей рік як кращий в житті, а не як найстрашніший", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Тихановська звернулася до білорусів.

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