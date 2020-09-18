Беларусь в ответ на санкции может ввести меры против зарубежных СМИ

Фото: Владимир Макей (flickr.com/dgcomsoc)

В ответ на санкции против Беларуси официальный Минск может принять меры против зарубежных СМИ, которые аккредитованы в стране. Власти Беларуси готовятся дать "адекватный ответ".

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает телекомпания СТВ.

По его словам, Беларусь не будет инициировать действия, направленные на ухудшение отношений с Евросоюзом или отдельными его участниками.

"Естественно, в случае если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - добавил Макей.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций против Беларуси.

Отметим, Европейский союз перестанет считать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси уже после 5 ноября.