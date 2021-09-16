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"Танцы со звездами" чуть не довели до развода известного актера: его взяли, а жену - нет

Автор: Роман Мирончук

На прошлом выпуске "Танцев со звездами", который был посвящен любви, актер Константин Войтенко откровенно рассказал о ссоре со своей женой Валентиной. После чего в сети началось обсуждение семейного конфликта.

Теперь Войтенко рассказал, что происходит в отношениях с супругой в Instagram.

С женой актер поссорился из-за участия в "Танцах со звездами". Дело в том, что его пригласили в проект в качестве звезды, а Валентина пошла на кастинг танцовщиц, но ее не взяли.

После этого у них разладились отношения. Чтобы не дошло до развода пара даже обратилась к психологу.

Константин Войтенко (фото: instagram.com/kostiantynvoitenko)

Войтенко, считает, что тяжелые периоды случаются во всех семьях, и у каждого они возникают по-разному, у кого-то из-за ревности, у кого-то из-за недореализованноси и т. д.

"Сдаться в такие моменты проще всего. Проще всего развернуться, забить и плыть по течению небытия. Намного сложнее работать над собой, своими ошибками, анализировать, научиться не просто слушать, а слышать свою вторую половинку и быть услышанным. Прорабатывать все обиды и проживать все моменты вместе! Люблю тебя Валентина Войтенко!" - написал Константин.

Напомним, участница "Танцев со звездами" Анастасия Оруджова внезапно покинула шоу. Ей сделали операцию на ноги и теперь ее ждет долгая реабилитация.

Мы также писали о том, что продюсер "Танцев со звездами" рассказал, почему в первом эфире не вспомнили о Чапкисе.

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Танцы со звездами