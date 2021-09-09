Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, почему в первом эфире не вспомнили о Чапкисе

"Танцы со звездами" уже начали свой старт в этом сезоне, но в первом выпуске не сказали ни слова об умершем судье проекта - легендарном Григорие Чапкисе. Это вызвало шквал критики со стороны телезрителей, ведь ранее продюсеры обещали, что о знаменитом хореографе не забудут.

Продюсер шоу Владимир Завадюк решил прояснить ситуацию и ответил на вопрос о Чапкисе в своем Instagram.

Кто-то из телезрителей задал вопрос Завадюку, мол, как вы могли даже не вспомнить о талантливом хореографе. Он прокомментировал это лаконично.

"Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон и готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу", - сказал Завадюк.

Завадюк объяснил, почему о Чапкисе не вспомнили в первом выпуске шоу (Instagram)

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева первая обратила внимание на то, что первый выпуск нового сезона прошел без упоминания Григория Чапкиса.

"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса. В результате в эфире даже не вспомнили о нем. Могли бы и открыть с памяти о нем", - писала танцовщица.

Отметим, что сейчас кресло легендарного хореографа занял танцовщик Максим Чмерковский, который когда-то был первым героем шоу "Холостяк".

Известный танцор Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 года. Смерть знаменитого танцора и хореографа наступила 13 июня 2021 года.