"Танці з зірками" ледь не довели до розлучення відомого актора: його взяли, а дружину - ні

З дружиною актор посварився через участь в "Танцях з зірками". Справа в тому, що його запросили в проект в якості зірки, а Валентина пішла на кастинг танцівниць, але її не взяли.

Після цього у них розладналися стосунки. Щоб не дійшло до розлучення пара навіть звернулася до психолога.

Костянтин Войтенко (фото: instagram.com/kostiantynvoitenko)

Войтенко, вважає, що важкі періоди трапляються у всіх сім'ях, і у кожного вони виникають по-різному, у когось через ревнощі, у когось через недореалізованність і т. д.

"Здатися в такі моменти найпростіше. Найпростіше розвернутися, забити і плисти за течією небуття. Набагато складніше працювати над собою, своїми помилками, аналізувати, навчитися не просто слухати, а чути свою другу половинку і бути почутим. Опрацьовувати всі образи і проживати всі моменти разом! Люблю тебе Валентина Войтенко!"- написав Костянтин.