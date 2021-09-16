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"Танці з зірками" ледь не довели до розлучення відомого актора: його взяли, а дружину - ні

Автор: Роман Мирончук

На минулому випуску "Танців з зірками", який був присвячений любові, актор Костянтин Войтенко відверто розповів про сварку зі своєю дружиною Валентиною. Після чого в мережі почалося обговорення сімейного конфлікту.

Тепер Войтенко розповів, що відбувається у відносинах з дружиною в Instagram.

З дружиною актор посварився через участь в "Танцях з зірками". Справа в тому, що його запросили в проект в якості зірки, а Валентина пішла на кастинг танцівниць, але її не взяли.

Після цього у них розладналися стосунки. Щоб не дійшло до розлучення пара навіть звернулася до психолога.

Костянтин Войтенко (фото: instagram.com/kostiantynvoitenko)

Войтенко, вважає, що важкі періоди трапляються у всіх сім'ях, і у кожного вони виникають по-різному, у когось через ревнощі, у когось через недореалізованність і т. д.

"Здатися в такі моменти найпростіше. Найпростіше розвернутися, забити і плисти за течією небуття. Набагато складніше працювати над собою, своїми помилками, аналізувати, навчитися не просто слухати, а чути свою другу половинку і бути почутим. Опрацьовувати всі образи і проживати всі моменти разом! Люблю тебе Валентина Войтенко!"- написав Костянтин.

Нагадаємо, учасниця "Танців з зірками" Анастасія Оруджова раптово покинула шоу. Їй зробили операцію на ноги і тепер її чекає довга реабілітація.

Ми також писали про те, що продюсер "Танців з зірками" розповів, чому в першому ефірі не згадали про Чапкіса.

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Танцы со звездами