Учасниця "Холостяка" розповіла про свій ідеал чоловіка

Дівчина написала у своєму блозі, які якості в чоловіках стали для неї важливими під час війни.

"На перше місце вийшли речі, які колись здавалися непомітними, але тепер від них залежить дуже багато. Відповідальність - за слова, вчинки, сім'ю, за поряд. Це про людину, на яку можна покластися у найскладніші часи", - зазначила Бєлєнь.

"Коли ховаєшся в бомбосховищі або прокидаєшся від звуку сирени. Коли доводиться втрачати рідних або починати все з нуля, переїжджаючи в інше місто. Коли сил здається немає, є хтось, хто підтримує тебе, навіть на відстані, і допомагає рухатися вперед", - зазначила вона.

Також учасниця "Холостяка" наголосила, що зараз українські жінки потребують чоловіків, які дадуть відчуття спокою та впевненості, а також допоможуть разом пройти нелегкий шлях під час війни.

"Ідеальний чоловік зараз - це не про гучні слова або обіцянки, а про реальну опору. Про силу бути сильним не тільки для себе, а й для тих, хто довіряє йому", - підсумувала Інна Бєлєнь.

Інна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Інна родом із Харкова, їй 28 років.

За освітою вона перекладачка з німецької, має також свій бізнес. Після початку повномасштабного вторгнення стала волонтерити та допомагати нашим воїнам.

Дівчина з'явилася у другому випуску шоу, пропустивши першу вечірку з холостяком, оскільки вона відвозила на фронт машину. Терен з розумінням поставився до такого вчинку дівчини.

У вже у третьому випуску Олександр та Інна під час особистого спілкування поцілувалися.

У наступних епізодах можна було побачити, що між дівчиною та головним героям почалася справжня симпатія.

До речі, арт-терапевтка Вероніка Дорошко, яка залишила проект, назвала Інну Бєлєнь саме тією дівчиною, яка найбільше підходить Терену.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)