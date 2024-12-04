Участница "Холостяка" рассказала о своем идеале мужчины

Девушка написала в своем блоге, какие качества в мужчинах стали для нее важны во время войны.

"На первое место вышли вещи, которые когда-то казались незаметными, но теперь от них зависит слишком много. Ответственность - за слова, поступки, семью, за рядом. Это о человеке, на которого можно положиться в самые сложные времена", - отметила Белень.

"Когда прячешься в бомбоубежище или просыпаешься от звука сирены. Когда приходится терять родных или начинать все с нуля, переезжая в другой город. Когда сил кажется нет, есть кто-то, кто поддерживает тебя, даже на расстоянии, и помогает двигаться вперед", - подчеркнула она.

Также участница "Холостяка" подчеркнула, что сейчас украинские женщины нуждаются в мужчинах, которые дадут ощущение покоя и уверенности, а также помогут вместе пройти нелегкий путь во время войны.

"Идеальный мужчина сейчас - это не о громких словах или обещаниях, а о реальной опоре. О силе быть сильным не только для себя, но и для тех, кто доверяет ему", - подытожила Инна Белень.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно про Инну Белень

Инна родом из Харькова, ей 28 лет.

По образованию она переводчица с немецкого, у нее также есть свой бизнес. После начала полномасштабного вторжения стала волонтерить и помогать нашим воинам.

Девушка появилась во втором выпуске шоу, пропустив первую вечеринку с холостяком, так как она отвозила на фронт машину. Терен с пониманием отнесся к такому поступку девушки.

В уже в третьем выпуске Александр и Инна во время личного общения поцеловались.

В следующих эпизодах можно было увидеть, что между девушкой и главным героям завязалась настоящая симпатия.

К слову, арт-терапевт Вероника Дорошко, которая покинула проект, назвала Инну Белень именно той девушкой, которая больше всего подходит Терену.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

